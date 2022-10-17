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Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе - РИА Новости, 17.10.2022
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Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе - РИА Новости, 17.10.2022
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:45
2022-10-17T10:45
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.В понедельник армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле ее позиций на границе."Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 17 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1823918777.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Минобороны Азербайджана
10:45 17.10.2022
 
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе

Минобороны Азербайджана опровергло информацию Армении об обстреле позиций ее ВС на границе

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.
В понедельник армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле ее позиций на границе.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 17 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 10:13
Путин пригласил Алиева и Пашиняна провести встречу
 
В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границеМинобороны Азербайджана
 
 
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