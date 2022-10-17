https://ria.ru/20221017/granitsa-1824537533.html
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе - РИА Новости, 17.10.2022
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе
Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:45
2022-10-17T10:45
2022-10-17T10:45
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
минобороны азербайджана
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БАКУ, 17 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.В понедельник армянская сторона обвинила Азербайджан в обстреле ее позиций на границе."Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 17 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1823918777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе, минобороны азербайджана
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе, Минобороны Азербайджана
Баку опроверг информацию Еревана об обстреле позиций ВС Армении на границе
Минобороны Азербайджана опровергло информацию Армении об обстреле позиций ее ВС на границе
БАКУ, 17 окт – РИА Новости.
Министерство обороны Азербайджана опровергло
информацию армянской стороны об обстреле позиций ВС Армении на границе.
В понедельник армянская сторона обвинила
Азербайджан в обстреле ее позиций на границе.
"Распространенная армянской стороной информация о якобы имевшем место 17 октября обстреле подразделениями азербайджанской армии подразделений вооруженных сил Армении не соответствует действительности. Мы категорически опровергаем эту информацию", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.