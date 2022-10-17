https://ria.ru/20221017/granitsa-1824533651.html

Ереван обвинил Баку в обстреле своих позиций на границе в воскресенье

Ереван обвинил Баку в обстреле своих позиций на границе в воскресенье - РИА Новости, 17.10.2022

Ереван обвинил Баку в обстреле своих позиций на границе в воскресенье

Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе в воскресенье вечером. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T10:30

2022-10-17T10:30

2022-10-17T10:30

в мире

григорий карасин

никол пашинян

армения

азербайджан

ереван

ситуация на армяно-азербайджанской границе

совет федерации рф

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ЕРЕВАН, 17 окт - РИА Новости. Минобороны Армении обвинило Азербайджан в обстреле своих позиций на границе в воскресенье вечером."Шестнадцатого октября, примерно в 18.45 (17.45 мск), подразделения ВС Азербайджана обстреляли из стрелкового оружия различного калибра армянские позиции, расположенные на восточном участке армяно-азербайджанской границы", - написал в соцсетях пресс-секретарь армянского военного ведомства Арам Торосян.По его словам, сейчас обстановка нас границе относительно стабильная.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221016/otnosheniya-1824359884.html

https://ria.ru/20221015/medvedev-1824313675.html

армения

азербайджан

ереван

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в мире, григорий карасин, никол пашинян, армения, азербайджан, ереван, ситуация на армяно-азербайджанской границе, совет федерации рф