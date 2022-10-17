Рейтинг@Mail.ru
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360" - РИА Новости, 17.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221017/google-1824684129.html
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360" - РИА Новости, 17.10.2022
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"
Арбитражный суд Москвы по иску "360" обязал американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО "Гугл" разблокировать YouTube-каналы... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:04
2022-10-17T18:04
технологии
москва
рбк (медиагруппа)
google
нтв (телеканал)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_0:113:3076:1843_1920x0_80_0_0_3e51ece616a55899cc276214783d8608.jpg
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "360" обязал американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО "Гугл" разблокировать YouTube-каналы телевещательной компании, следует из картотеки арбитражных дел.В иске также было заявлено требование о взыскании прогрессивной судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. Первая инстанция в понедельник иск полностью удовлетворила.Гендиректор телеканала "360" Алексей Каклюгин ранее сообщил РИА Новости, что в марте Google без уведомления и объяснения причин заблокировал каналы на YouTube, в том числе "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья", посвященный исключительно повестке Московской области.По словам гендиректора, "360" развивал YouTube-каналы с 2014 года, на момент блокировки их аудитория превышали 2 миллионов подписчиков.На волюнтаристскую блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Однако полностью ни одно решение не исполнено.Между тем сама российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. 12 сентября Арбитражный суд Москвы признал заявление компании обоснованным и ввел наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html
https://ria.ru/20220928/youtube-1820082679.html
https://ria.ru/20221007/youtube-1822208774.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/31/1558583174_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_4bce9b3f19b709820063451c127dff25.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, москва, рбк (медиагруппа), google, нтв (телеканал)
Технологии, Москва, РБК (медиагруппа), Google, НТВ (телеканал)
18:04 17.10.2022
 
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"

Арбитражный суд Москвы обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЛоготип Google
Логотип Google - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Логотип Google. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "360" обязал американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО "Гугл" разблокировать YouTube-каналы телевещательной компании, следует из картотеки арбитражных дел.
В иске также было заявлено требование о взыскании прогрессивной судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. Первая инстанция в понедельник иск полностью удовлетворила.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 13:19
Суд в Москве обязал Google разблокировать YouTube-каналы ВГТРК
Гендиректор телеканала "360" Алексей Каклюгин ранее сообщил РИА Новости, что в марте Google без уведомления и объяснения причин заблокировал каналы на YouTube, в том числе "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья", посвященный исключительно повестке Московской области.
По словам гендиректора, "360" развивал YouTube-каналы с 2014 года, на момент блокировки их аудитория превышали 2 миллионов подписчиков.
На волюнтаристскую блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.
Логотип видеохостинга YouTube. - РИА Новости, 1920, 28.09.2022
28 сентября, 15:08
Запрещать YouTube в России по-прежнему не планируется, заверил Шадаев
На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Однако полностью ни одно решение не исполнено.
Между тем сама российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. 12 сентября Арбитражный суд Москвы признал заявление компании обоснованным и ввел наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
7 октября, 13:16
Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы структуры "Газпром-медиа"
 
ТехнологииМоскваРБК (медиагруппа)GoogleНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала