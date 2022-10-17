https://ria.ru/20221017/google-1824684129.html

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360" - РИА Новости, 17.10.2022

Суд обязал Google разблокировать YouTube-каналы "360"

Арбитражный суд Москвы по иску "360" обязал американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО "Гугл" разблокировать YouTube-каналы... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:04

2022-10-17T18:04

2022-10-17T18:04

технологии

москва

рбк (медиагруппа)

google

нтв (телеканал)

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску "360" обязал американскую Google LLC, ирландскую Google Ireland Limited и российское ООО "Гугл" разблокировать YouTube-каналы телевещательной компании, следует из картотеки арбитражных дел.В иске также было заявлено требование о взыскании прогрессивной судебной неустойки на случай неисполнения решения суда. Первая инстанция в понедельник иск полностью удовлетворила.Гендиректор телеканала "360" Алексей Каклюгин ранее сообщил РИА Новости, что в марте Google без уведомления и объяснения причин заблокировал каналы на YouTube, в том числе "Телеканал 360" и "Новости Подмосковья", посвященный исключительно повестке Московской области.По словам гендиректора, "360" развивал YouTube-каналы с 2014 года, на момент блокировки их аудитория превышали 2 миллионов подписчиков.На волюнтаристскую блокировку своих Youtube-каналов после начала военной операции на Украине жаловались десятки российских медиаресурсов. В марте Роскомнадзор заявлял о 54 таких фактах, затронувших в числе прочих РИА Новости, Sputnik, "Первый канал", "Россия 1", НТВ и РБК.На данный момент судом первой инстанции удовлетворены иски ВГТРК, телеканала RT и компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", о разблокировке YouTube-канала ТНТ. Однако полностью ни одно решение не исполнено.Между тем сама российская дочка Google решила обанкротиться на фоне многочисленных исков в суды, ареста активов и долгов на 19 миллиардов рублей. 12 сентября Арбитражный суд Москвы признал заявление компании обоснованным и ввел наблюдение. Однако Роскомнадзор обжаловал этот акт, и пока его исполнение приостановлено.

https://ria.ru/20221014/vgtrk-1823998955.html

https://ria.ru/20220928/youtube-1820082679.html

https://ria.ru/20221007/youtube-1822208774.html

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технологии, москва, рбк (медиагруппа), google, нтв (телеканал)