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Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости - РИА Новости, 17.10.2022
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Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости
Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости - РИА Новости, 17.10.2022
Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T18:18
2022-10-17T18:24
в мире
никола стерджен
лиз трасс
эдинбург (город)
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евросоюз
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании."Мы подтверждаем, что политика правительства Шотландии (подразумевает) введение шотландского фунта. Мы сделаем это как можно скорее", - заявила она на пресс-конференции в своей официальной резиденции в Эдинбурге.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Она отметила, что точные сроки будут определены не фиксированным расписанием, а выполнением набора объективных требований и критериев. По словам Стерджен, первое время наравне с шотландским фунтом будет использоваться фунт стерлингов для плавного перехода на новую валюту. Для контроля за денежной политикой и поддержания финансовой стабильности будут учреждены Центральный банк Шотландии и некоторые другие финансовые институты.Получение независимости также "открывает Шотландии дверь" для обратного присоединения к Евросоюзу и единому рынку, что позволит нарастить и диверсифицировать торговлю. Однако Brexit и возможное присоединение Шотландии к ЕС означает, что между двумя странами будет создана граница для контроля торговли, заявила она.Вместе с этим, первый министр отметила, что Шотландия останется в едином иммиграционном пространстве вместе с остальными регионами Великобритании, и отвергла идею введения паспортов "для посещения родственников в Англии".Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
https://ria.ru/20221010/referendum-1822933136.html
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в мире, никола стерджен, лиз трасс, эдинбург (город), великобритания, борис джонсон, евросоюз, шотландия
В мире, Никола Стерджен, Лиз Трасс, Эдинбург (город), Великобритания, Борис Джонсон, Евросоюз, Шотландия
18:18 17.10.2022 (обновлено: 18:24 17.10.2022)
 
Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости

Глава Шотландии Стерджен намерена ввести новую валюту в случае независимости от Британии

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании.
"Мы подтверждаем, что политика правительства Шотландии (подразумевает) введение шотландского фунта. Мы сделаем это как можно скорее", - заявила она на пресс-конференции в своей официальной резиденции в Эдинбурге.
Флаг Шотландии на фоне Эдинбургского замка - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 19:04
Глава Шотландии подтвердила намерение провести референдум в 2023 году
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Она отметила, что точные сроки будут определены не фиксированным расписанием, а выполнением набора объективных требований и критериев. По словам Стерджен, первое время наравне с шотландским фунтом будет использоваться фунт стерлингов для плавного перехода на новую валюту. Для контроля за денежной политикой и поддержания финансовой стабильности будут учреждены Центральный банк Шотландии и некоторые другие финансовые институты.
Получение независимости также "открывает Шотландии дверь" для обратного присоединения к Евросоюзу и единому рынку, что позволит нарастить и диверсифицировать торговлю. Однако Brexit и возможное присоединение Шотландии к ЕС означает, что между двумя странами будет создана граница для контроля торговли, заявила она.
Вместе с этим, первый министр отметила, что Шотландия останется в едином иммиграционном пространстве вместе с остальными регионами Великобритании, и отвергла идею введения паспортов "для посещения родственников в Англии".
Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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