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Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости

Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости - РИА Новости, 17.10.2022

Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T18:18

2022-10-17T18:18

2022-10-17T18:24

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МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании."Мы подтверждаем, что политика правительства Шотландии (подразумевает) введение шотландского фунта. Мы сделаем это как можно скорее", - заявила она на пресс-конференции в своей официальной резиденции в Эдинбурге.Трансляцию вёл телеканал Sky News.Она отметила, что точные сроки будут определены не фиксированным расписанием, а выполнением набора объективных требований и критериев. По словам Стерджен, первое время наравне с шотландским фунтом будет использоваться фунт стерлингов для плавного перехода на новую валюту. Для контроля за денежной политикой и поддержания финансовой стабильности будут учреждены Центральный банк Шотландии и некоторые другие финансовые институты.Получение независимости также "открывает Шотландии дверь" для обратного присоединения к Евросоюзу и единому рынку, что позволит нарастить и диверсифицировать торговлю. Однако Brexit и возможное присоединение Шотландии к ЕС означает, что между двумя странами будет создана граница для контроля торговли, заявила она.Вместе с этим, первый министр отметила, что Шотландия останется в едином иммиграционном пространстве вместе с остальными регионами Великобритании, и отвергла идею введения паспортов "для посещения родственников в Англии".Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.

https://ria.ru/20221010/referendum-1822933136.html

https://ria.ru/20220904/trass-1814336584.html

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в мире, никола стерджен, лиз трасс, эдинбург (город), великобритания, борис джонсон, евросоюз, шотландия