18:18 17.10.2022 (обновлено: 18:24 17.10.2022)
Глава Шотландии намерена ввести новую валюту в случае независимости
Глава Шотландии Стерджен намерена ввести новую валюту в случае независимости от Британии
Монеты Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 17 окт – РИА Новости. Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о намерении ввести в стране шотландский фунт в случае получения независимости от Великобритании.
"Мы подтверждаем, что политика правительства Шотландии (подразумевает) введение шотландского фунта. Мы сделаем это как можно скорее", - заявила она на пресс-конференции в своей официальной резиденции в Эдинбурге.
Трансляцию вёл телеканал Sky News.
Она отметила, что точные сроки будут определены не фиксированным расписанием, а выполнением набора объективных требований и критериев. По словам Стерджен, первое время наравне с шотландским фунтом будет использоваться фунт стерлингов для плавного перехода на новую валюту. Для контроля за денежной политикой и поддержания финансовой стабильности будут учреждены Центральный банк Шотландии и некоторые другие финансовые институты.
Получение независимости также "открывает Шотландии дверь" для обратного присоединения к Евросоюзу и единому рынку, что позволит нарастить и диверсифицировать торговлю. Однако Brexit и возможное присоединение Шотландии к ЕС означает, что между двумя странами будет создана граница для контроля торговли, заявила она.
Вместе с этим, первый министр отметила, что Шотландия останется в едином иммиграционном пространстве вместе с остальными регионами Великобритании, и отвергла идею введения паспортов "для посещения родственников в Англии".
Стерджен неоднократно заявляла о намерении провести очередной референдум о независимости в 2023 году, однако бывший премьер-министр Борис Джонсон и нынешний премьер Лиз Трасс заявляли, что не допустят второго референдума, поскольку народ Шотландии уже изъявил свою волю в 2014 году. Тогда против отделения проголосовало 55%, за – 45%. Для проведения референдума Шотландии потребуется одобрение центральных властей.
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