https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома - РИА Новости, 17.10.2022
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
В Ейске после падения самолета во дворе жилого дома горят с 1 по 5 этажи, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:08
2022-10-17T19:08
2022-10-17T19:21
происшествия
ейск
россия
су-34
крушение су-34 в ейске
краснодарский край
министерство обороны рф (минобороны рф)
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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. В Ейске после падения самолета во дворе жилого дома горят с 1 по 5 этажи, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Как сообщает ведомство, сообщение о пожаре в 9-этажном доме по адресу ул. Красная, 47/1 в Ейске поступило в 18.20."В 18.27 объявлен ранг пожара №3. Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома", - говорится в сообщении."Площадь пожара составляет 2000 м.кв. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - добавляется в сообщении.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.
https://ria.ru/20221017/eysk-1824706209.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)
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19:08 17.10.2022 (обновлено: 19:21 17.10.2022)
В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома
Площадь пожара в доме в Ейске после падения самолета составляет 2000 квадратных метров