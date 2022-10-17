https://ria.ru/20221017/eysk-1824703038.html

В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома

В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома - РИА Новости, 17.10.2022

В Ейске после падения Су-34 загорелись пять этажей жилого дома

В Ейске после падения самолета во дворе жилого дома горят с 1 по 5 этажи, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю. РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T19:08

2022-10-17T19:08

2022-10-17T19:21

происшествия

ейск

россия

су-34

крушение су-34 в ейске

краснодарский край

министерство обороны рф (минобороны рф)

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КРАСНОДАР, 17 окт - РИА Новости. В Ейске после падения самолета во дворе жилого дома горят с 1 по 5 этажи, сообщает ГУМЧС по Краснодарскому краю.Как сообщает ведомство, сообщение о пожаре в 9-этажном доме по адресу ул. Красная, 47/1 в Ейске поступило в 18.20."В 18.27 объявлен ранг пожара №3. Произошло загорание с 1 по 5 этаж жилого дома", - говорится в сообщении."Площадь пожара составляет 2000 м.кв. Информация о погибших и пострадавших уточняется", - добавляется в сообщении.Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российский сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края, летчики катапультировались.

https://ria.ru/20221017/eysk-1824706209.html

ейск

россия

краснодарский край

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Владимир Лаврентьев

происшествия, ейск, россия, су-34, крушение су-34 в ейске, краснодарский край, министерство обороны рф (минобороны рф)