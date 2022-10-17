https://ria.ru/20221017/evropa-1824566943.html

В ФРГ заявили об испытании, ждущем Европу из-за попытки наказать Россию

В ФРГ заявили об испытании, ждущем Европу из-за попытки наказать Россию - РИА Новости, 17.10.2022

В ФРГ заявили об испытании, ждущем Европу из-за попытки наказать Россию

У Запада до сих пор нет единой позиции в вопросе введения "потолка цен на газ", пишет Кнут Меллентин для издания Junge Welt. "В марте ЕС пустился в запутанную... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:26

2022-10-17T12:43

германия

европа

россия

евросоюз

в мире

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. У Запада до сих пор нет единой позиции в вопросе введения "потолка цен на газ", пишет Кнут Меллентин для издания Junge Welt. "В марте ЕС пустился в запутанную авантюру газового и нефтяного эмбарго против России, не имея даже проблеска идей, не говоря уже о коллективном плане, о том, как можно заменить потерянные в результате санкций источники энергии", — говорится в публикации. В статье отмечается, что европейские политики в поисках источников топлива совершили лишь экономически бессмысленные поездки в Норвегию, Катар, Эмираты, Израиль, Египет и Азербайджан, пишет Меллентин. При этом, по словам автора, внутри ЕС в случае приведения их плана в действие следует ожидать постоянных конфликтов по поводу распределения дефицитной сырьевой энергии. "Речь идет, прежде всего, не о том, чтобы "справедливо" раздать имеющееся, а о том, чтобы спорить о квотах отдельных стран на сокращение своего потребления газа", — резюмировалось в материале. Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют Москве даже при скидках на ее "черное золото" обеспечивать доходы бюджета.В начале сентября президент Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Москва не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Это привело к тому, что население европейских стран уже столкнулось со значительным подорожанием продуктов, топлива и электроэнергии, а властям пришлось вводить меры экономии.

https://ria.ru/20221017/sholts-1824534838.html

https://ria.ru/20221012/gaz-1823113715.html

германия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

германия, европа, россия, евросоюз, в мире, экономика