https://ria.ru/20221017/dtp-1824600332.html
В Дагестане два человека погибли в ДТП с участием грузовика
В Дагестане два человека погибли в ДТП с участием грузовика - РИА Новости, 17.10.2022
В Дагестане два человека погибли в ДТП с участием грузовика
Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли и один пострадал, сообщила пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T14:09
2022-10-17T14:09
2022-10-17T14:13
происшествия
бабаюртовский район
авто
chevrolet
акушинский район
дтп
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россия
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МАХАЧКАЛА, 17 окт - РИА Новости. Легковушка столкнулась с грузовиком в Дагестане, два человека погибли и один пострадал, сообщила пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, 16 октября приблизительно в 19:00 на 393-м километре ФАД "Астрахань-Махачкала" в Бабаюртовском районе автомобиль Chevrolet Cruze из-за несоблюдения боковой дистанции совершил столкновение с автомобилем "Камаз 65117-62"."В результате ДТП водитель Chevrolet Cruze и его 32-летний брат, находившийся в автомобиле, от полученных тяжких травм скончались на месте аварии. Еще один пассажир автомобиля, 27-летний житель Акушинского района, госпитализирован", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221015/stolknovenie-1824349828.html
бабаюртовский район
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происшествия, бабаюртовский район, авто, chevrolet, акушинский район, дтп, республика дагестан, россия
Происшествия, Бабаюртовский район, Авто, Chevrolet, Акушинский район, ДТП, Республика Дагестан, Россия
14:09 17.10.2022 (обновлено: 14:13 17.10.2022)
В Дагестане два человека погибли в ДТП с участием грузовика
МВД сообщило, что в ДТП в Дагестане с участием легковушки и грузовика погибли два человека