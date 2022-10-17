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Молдавский суд продлил Додону домашний арест - РИА Новости, 17.10.2022
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Молдавский суд продлил Додону домашний арест
Молдавский суд продлил Додону домашний арест - РИА Новости, 17.10.2022
Молдавский суд продлил Додону домашний арест
Высшая судебная палата Молдавии одобрила запрос прокуроров и продлила срок домашнего ареста для обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона еще на 30... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T17:45
2022-10-17T17:49
молдавия
в мире
игорь додон
кишинев
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии одобрила запрос прокуроров и продлила срок домашнего ареста для обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона еще на 30 суток.В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Прокурор Петр Ярмалюк запросил продлить срок домашнего ареста Додона еще на 30 суток, поскольку он может повлиять на ход расследования."Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос прокуроров и продлить срок домашнего ареста для экс-президента Игоря Додона на 30 суток", - говорится в зачитанном на заседании решении суда. Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20221004/moldaviya-1821565896.html
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молдавия, в мире, игорь додон, кишинев
Молдавия, В мире, Игорь Додон, Кишинев
17:45 17.10.2022 (обновлено: 17:49 17.10.2022)
 
Молдавский суд продлил Додону домашний арест

Молдавский суд оставил экс-президента Додона под домашним арестом еще на месяц

© Sputnik / Стрингер / Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 17 окт - РИА Новости. Высшая судебная палата Молдавии одобрила запрос прокуроров и продлила срок домашнего ареста для обвиняемого в коррупции экс-президента Игоря Додона еще на 30 суток.
В понедельник началось слушание уголовного дела против экс-президента Молдавии. Заседание проходит в Высшей судебной палате (ВСП). Согласно обвинению, выдвинутому против экс-президента, ему инкриминируется получение взятки до 1 миллиона долларов от бывшего лидера Демпартии, олигарха Владимира Плахотнюка. Якобы эти деньги были затребованы экс-президентом для оплаты текущих расходов политической партии "Партия социалистов Республики Молдова" (ПСРМ), в том числе для выплаты заработной платы сотрудникам этой же политсилы. Прокурор Петр Ярмалюк запросил продлить срок домашнего ареста Додона еще на 30 суток, поскольку он может повлиять на ход расследования.
"Высшая судебная палата постановила удовлетворить запрос прокуроров и продлить срок домашнего ареста для экс-президента Игоря Додона на 30 суток", - говорится в зачитанном на заседании решении суда. Ранее судьи отклонили ходатайства адвокатов Додона об отводе Ярмалюка и второго прокурора Виталия Кодряну. Также было отклонено ходатайство об отводе председателя судейской коллегии Владимира Тимофти.
Додон с конца мая находится под домашним арестом. В конце сентября районный суд Кишинева продлил политику домашний арест еще на 20 суток. Бывший президент полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 21:36
Бывший президент Молдавии подозревает президента Санду в предательстве
 
МолдавияВ миреИгорь ДодонКишинев
 
 
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