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Компания "Амуруголь" с начала года нарастила добычу топлива на 9 процентов - РИА Новости, 17.10.2022
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Компания "Амуруголь" с начала года нарастила добычу топлива на 9 процентов
Компания "Амуруголь" с начала года нарастила добычу топлива на 9 процентов - РИА Новости, 17.10.2022
Компания "Амуруголь" с начала года нарастила добычу топлива на 9 процентов
Компания "Амуруголь" (актив холдинга "Русский Уголь" в Амурской области) за 9 месяцев текущего года увеличила добычу бурого энергетического угля на 9% по... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T16:49
2022-10-17T16:49
амурская область
дальний восток
русский уголь
экономика
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Компания "Амуруголь" (актив холдинга "Русский Уголь" в Амурской области) за 9 месяцев текущего года увеличила добычу бурого энергетического угля на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. – с 2,2 до 2,4 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании "Русский уголь".Уголь марки "Б" производства "Амуруголь" идет на обеспечение предприятий тепло- и электроэнергетики и сектора ЖКХ Амурской области и прилегающих областей Дальнего Востока.В компании отметили, что добыча твердого топлива идет с опережением плановых показателей."При этом на 7% - с 1,5 до 1,6 миллиона тонн – выросла за январь – сентябрь 2022 года добыча угля на разрезе Ерковецкий. В рамках реализации инвестиционной программы в 2022 году на предприятие продолжила поступать новая техника. На данный момент на Ерковецком разрезе задействованы около 30 единиц крупной горнотранспортной техники, в штате предприятия – свыше 600 человек", - говорится в сообщении.По состоянию на начало 2022 года лицензионные запасы разреза Ерковецкий составили около 500 миллионов тонн энергетического угля, что позволяет эксплуатировать разрез более 180 лет. Ресурсы всего Ерковецкого буроугольного месторождения составляют около 2,0 миллиарда тонн, что дает возможность значительного увеличения производственной мощности угледобывающего предприятия в перспективе.
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амурская область, дальний восток, русский уголь, экономика, новости компаний - экономика
Амурская область, Дальний Восток, Русский уголь, Экономика, Новости компаний - Экономика
16:49 17.10.2022
 

Компания "Амуруголь" с начала года нарастила добычу топлива на 9 процентов

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДобыча угля
Добыча угля - РИА Новости, 1920, 17.10.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Добыча угля. Архивное фото
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Компания "Амуруголь" (актив холдинга "Русский Уголь" в Амурской области) за 9 месяцев текущего года увеличила добычу бурого энергетического угля на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2021 г. – с 2,2 до 2,4 миллиона тонн, сообщает пресс-служба компании "Русский уголь".
Уголь марки "Б" производства "Амуруголь" идет на обеспечение предприятий тепло- и электроэнергетики и сектора ЖКХ Амурской области и прилегающих областей Дальнего Востока.
В компании отметили, что добыча твердого топлива идет с опережением плановых показателей.
"При этом на 7% - с 1,5 до 1,6 миллиона тонн – выросла за январь – сентябрь 2022 года добыча угля на разрезе Ерковецкий. В рамках реализации инвестиционной программы в 2022 году на предприятие продолжила поступать новая техника. На данный момент на Ерковецком разрезе задействованы около 30 единиц крупной горнотранспортной техники, в штате предприятия – свыше 600 человек", - говорится в сообщении.
По состоянию на начало 2022 года лицензионные запасы разреза Ерковецкий составили около 500 миллионов тонн энергетического угля, что позволяет эксплуатировать разрез более 180 лет. Ресурсы всего Ерковецкого буроугольного месторождения составляют около 2,0 миллиарда тонн, что дает возможность значительного увеличения производственной мощности угледобывающего предприятия в перспективе.
Месторождение Ерковецкий в Амурской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября 2021, 17:00
С начала года на разрезе Ерковецкий добыты полтора миллиона тонн угля
 
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