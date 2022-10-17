https://ria.ru/20221017/dobrovoltsy-1824712694.html
Добровольцы получат отсрочку от мобилизации
Добровольцы получат отсрочку от мобилизации - РИА Новости, 17.10.2022
Добровольцы получат отсрочку от мобилизации
Участники добровольческих формирований получат отсрочку по мобилизации в период мобилизации, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ,... РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T19:46
2022-10-17T19:46
2022-10-17T19:46
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы рф
госдума рф
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат отсрочку по мобилизации в период мобилизации, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ, говорится в тексте поправок, внесенных в ГД ее спикером Вячеславом Володиным, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и членами комитета.Изменения вносятся в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", где говорится об отсрочке.Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться гражданам "пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".Также в поправках сообщается, что граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных МО РФ.
https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html
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частичная мобилизация в россии, вооруженные силы рф, госдума рф, россия, вячеслав володин
Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы РФ, Госдума РФ, Россия, Вячеслав Володин
Добровольцы получат отсрочку от мобилизации
В Госдуму России внесены поправки, по которым добровольцы получат отсрочку от мобилизации
МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Участники добровольческих формирований получат отсрочку по мобилизации в период мобилизации, в военное время и при использовании ВС РФ за пределами РФ, говорится в тексте поправок, внесенных в ГД ее спикером Вячеславом Володиным, главой комитета по обороне Андреем Картаполовым и членами комитета.
Изменения вносятся в статью 18 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", где говорится об отсрочке.
Отсрочка от призыва по мобилизации будет предоставляться гражданам "пребывающим в добровольческих формированиях, содействующих выполнению задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, в период мобилизации, действия военного положения, в военное время, при возникновении вооруженных конфликтов, при проведении контртеррористических операций, а также при использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации".
Также в поправках сообщается, что граждане, пребывающие в добровольческих формированиях, имеют право на бесплатный проезд железнодорожным, воздушным, водным транспортом в случаях и порядке, установленных МО РФ.