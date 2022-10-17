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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу - РИА Новости, 17.10.2022
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В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу - РИА Новости, 17.10.2022
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу
Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге полностью закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Нева, сообщает дирекция КЗС. РИА Новости, 17.10.2022
2022-10-17T10:43
2022-10-17T10:43
санкт-петербург
нева (река)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге полностью закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Нева, сообщает дирекция КЗС.В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах - до 23 метров в секунду. Чтобы не допустить подъем уровня воды, в понедельник ночью были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 - В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействовали."После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы было принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1. В 9.40 по мск 17 затвор С-1 переведен в положение "закрыто". Для предотвращения нагонного наводнения в городе Санкт-Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - говорится в сообщении.Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
https://ria.ru/20221015/dtp-1824336695.html
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санкт-петербург, нева (река), россия
Санкт-Петербург, Нева (река), Россия
10:43 17.10.2022
 
В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли дамбу

В Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения полностью закрыли комплекс защитных сооружений

© Станица "ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" на YoutubeЗатворы КЗС для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге
Затворы КЗС для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге
© Станица "ФКП Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" на Youtube
Затворы КЗС для предотвращения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 окт – РИА Новости. Комплекс защитных сооружений (КЗС) в Санкт-Петербурге полностью закрыли в связи с возможным подъемом уровня воды в устье реки Нева, сообщает дирекция КЗС.
В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за сильного ветра. По прогнозам синоптиков, в понедельник ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, в прибрежных районах - до 23 метров в секунду. Чтобы не допустить подъем уровня воды, в понедельник ночью были закрыты затворы водопропускных сооружений В-1 - В-6 и затвор судопропускного сооружения С-2. Затвор судопропускного сооружения С-1 не задействовали.
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"После поступления обновленного прогноза о подъеме уровня воды в устье реки Невы было принято решение о закрытии затвора судопропускного сооружения С-1. В 9.40 по мск 17 затвор С-1 переведен в положение "закрыто". Для предотвращения нагонного наводнения в городе Санкт-Петербурге Невская губа полностью изолирована от штормового нагона со стороны Финского залива", - говорится в сообщении.
Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено.
Чаще всего подъем уровня воды в Петербурге происходит из-за того, что возникающие на Балтике циклоны с преобладанием западного ветра вызывают подъем нагонной волны и движение ее в направлении устья Невы. Наводнение 1924 года заставило власти серьезно задуматься о мерах по защите Ленинграда от стихии. В августе 1979 года был дан старт стройке Комплекса защитных сооружений от наводнений, которая завершилась в 2011 году. После ввода КЗС угроза наводнений устраняется закрытием его затворов.
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