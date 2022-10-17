https://ria.ru/20221017/bron-1824600447.html

Клишас скептически высказался об идее отмены брони для парламентариев

Клишас скептически высказался об идее отмены брони для парламентариев - РИА Новости, 17.10.2022

Клишас скептически высказался об идее отмены брони для парламентариев

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас скептически высказался о внесённом в понедельник в Госдуме... РИА Новости, 17.10.2022

2022-10-17T14:09

2022-10-17T14:09

2022-10-17T14:09

россия

политика

андрей клишас

сергей миронов

госдума рф

совет федерации рф

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 17 окт - РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас скептически высказался о внесённом в понедельник в Госдуме законопроекте об отмене отсрочки от частичной мобилизации для сенаторов и депутатов: по его словам, может показаться, что депутаты решили сложить мандаты и пойти затем в военкоматы, чтобы служить.Депутаты Госдумы от "Справедливой России - За правду" во главе с лидером Сергеем Мироновым разработали законопроект, предлагающий определить сотрудников, проходящих военную службу в Росгвардии, МЧС, ФСБ, в качестве категорий граждан для прохождения службы по частичной мобилизации в первоочередном порядке, а также отменить отсрочку от призыва для депутатов и сенаторов парламента РФ."Мне на минуту показалось, что Дума может потерять одну из партийных фракций и депутаты СР решили уйти служить, сложить мандаты и сразу в военкомат, закон этого не запрещает. Показалось, думаю", - написал Клишас в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221017/mobilizatsiya-1824560579.html

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Екатерина Зайцева

россия, политика, андрей клишас, сергей миронов, госдума рф, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), частичная мобилизация в россии