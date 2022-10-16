https://ria.ru/20221016/ukraina-1824374668.html

Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт

Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт - РИА Новости, 16.10.2022

Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт

Киевские власти никак не могут осознать, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, ему важно держать ее в подвешенном состоянии, превратить страну в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T09:34

2022-10-16T09:34

2022-10-16T09:34

украина

российская академия наук

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Киевские власти никак не могут осознать, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, ему важно держать ее в подвешенном состоянии, превратить страну в конце концов в своей сырьевой придаток, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан."Киевские власти не желают понимать, надеются, что Запад в конце концов все их долги спишет, которые, по разным оценкам, колеблются и скоро достигнут 120 миллиардов долларов. Убежден, что этого не произойдет. Если Запад и решится на подобный шаг, то спишет лишь малозначимую их часть", - сказал он."Ему куда важнее постоянно держать Украину в подвешенном состоянии. В результате самостийная Украина превратится в сырьевой придаток Запада, она просто-напросто станет его вотчиной для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, о чем Запад только и мечтает", - добавил эксперт.Запад, по его словам, использует Украину по полной, делает с ней все, что хочет. "Он вбухивает сейчас в нее деньги, потому что ему выгодно то, что там происходит. Ее руками он, по сути, ведет войну против России", - полагает заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.С его точки зрения, если же после окончания военных действий Украина останется в сфере влияния Запада, то Запад с радостью возьмется за так называемое восстановление ее экономики."Так называемое" - потому что он не станет заниматься всей экономикой, а лишь той, что нужна ему. А нужно Западу только сельское хозяйство Украины (и то не в полной мере), ее чернозем, который дает богатый урожай, полезные ископаемые. Остальные же отрасли экономики страны его абсолютно не волнуют", - заключил Бажан.

https://ria.ru/20221010/krizis-1822815814.html

https://ria.ru/20221012/predvzyatost-1823306555.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, российская академия наук, в мире