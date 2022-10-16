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Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
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Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт
Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт
Киевские власти никак не могут осознать, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, ему важно держать ее в подвешенном состоянии, превратить страну в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:34
2022-10-16T09:34
украина
российская академия наук
в мире
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Киевские власти никак не могут осознать, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, ему важно держать ее в подвешенном состоянии, превратить страну в конце концов в своей сырьевой придаток, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан."Киевские власти не желают понимать, надеются, что Запад в конце концов все их долги спишет, которые, по разным оценкам, колеблются и скоро достигнут 120 миллиардов долларов. Убежден, что этого не произойдет. Если Запад и решится на подобный шаг, то спишет лишь малозначимую их часть", - сказал он."Ему куда важнее постоянно держать Украину в подвешенном состоянии. В результате самостийная Украина превратится в сырьевой придаток Запада, она просто-напросто станет его вотчиной для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, о чем Запад только и мечтает", - добавил эксперт.Запад, по его словам, использует Украину по полной, делает с ней все, что хочет. "Он вбухивает сейчас в нее деньги, потому что ему выгодно то, что там происходит. Ее руками он, по сути, ведет войну против России", - полагает заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.С его точки зрения, если же после окончания военных действий Украина останется в сфере влияния Запада, то Запад с радостью возьмется за так называемое восстановление ее экономики."Так называемое" - потому что он не станет заниматься всей экономикой, а лишь той, что нужна ему. А нужно Западу только сельское хозяйство Украины (и то не в полной мере), ее чернозем, который дает богатый урожай, полезные ископаемые. Остальные же отрасли экономики страны его абсолютно не волнуют", - заключил Бажан.
https://ria.ru/20221010/krizis-1822815814.html
https://ria.ru/20221012/predvzyatost-1823306555.html
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украина, российская академия наук, в мире
Украина, Российская академия наук, В мире
09:34 16.10.2022
 
Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком, заявил эксперт

Экономист Бажан заявил, что Запад мечтает сделать Украину своим сырьевым придатком

© AP Photo / David GoldmanМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / David Goldman
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости/Прайм. Киевские власти никак не могут осознать, что Запад никогда не спишет всех долгов Украины, ему важно держать ее в подвешенном состоянии, превратить страну в конце концов в своей сырьевой придаток, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
"Киевские власти не желают понимать, надеются, что Запад в конце концов все их долги спишет, которые, по разным оценкам, колеблются и скоро достигнут 120 миллиардов долларов. Убежден, что этого не произойдет. Если Запад и решится на подобный шаг, то спишет лишь малозначимую их часть", - сказал он.
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"Ему куда важнее постоянно держать Украину в подвешенном состоянии. В результате самостийная Украина превратится в сырьевой придаток Запада, она просто-напросто станет его вотчиной для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, о чем Запад только и мечтает", - добавил эксперт.
Запад, по его словам, использует Украину по полной, делает с ней все, что хочет. "Он вбухивает сейчас в нее деньги, потому что ему выгодно то, что там происходит. Ее руками он, по сути, ведет войну против России", - полагает заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.
С его точки зрения, если же после окончания военных действий Украина останется в сфере влияния Запада, то Запад с радостью возьмется за так называемое восстановление ее экономики.
"Так называемое" - потому что он не станет заниматься всей экономикой, а лишь той, что нужна ему. А нужно Западу только сельское хозяйство Украины (и то не в полной мере), ее чернозем, который дает богатый урожай, полезные ископаемые. Остальные же отрасли экономики страны его абсолютно не волнуют", - заключил Бажан.
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