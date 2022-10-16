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Украинская экономика находится в нокауте, заявил эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
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Украинская экономика находится в нокауте, заявил эксперт
Украинская экономика находится в нокауте, заявил эксперт - РИА Новости, 16.10.2022
Украинская экономика находится в нокауте, заявил эксперт
Экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать, заявил РИА Новости заведующий Отделом... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T08:58
2022-10-16T08:58
экономика
украина
россия
одесса
российская академия наук
всемирный банк
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан."Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует, работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы… Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать", - сказал он.Причем, по его словам, деградация Украины началась не вчера, а с тех пор, как "страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность"."Медленно, но верно она начала сворачивать тогда хозяйственные связи с Россией, которые нарабатывались веками. Достаточно сказать, что около 24% украинского экспорта и более 30% импорта было ориентировано в свое время на Россию. Сейчас эти показатели сократились чуть ли не до нуля", - заметил эксперт.В стране, сказал он, галопирует инфляция, все товары, продукты, услуги дорожают день ото дня. По данным Нацбанка, годовая инфляция на Украине по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе."Пенсия равна 3 500 гривен - это около 6 тысяч рублей, минимальная зарплата – 6 700 гривен, что составляет с учетом курса гривны на сегодняшний день 11 390 рублей. По официальным данным, более 60% населения Украины живет в настоящее время ниже черты бедности. Согласно прогнозам Всемирного банка, до конца года ВВП страны упадет почти на 40%",- заключил заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821490776.html
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экономика, украина, россия, одесса, российская академия наук, всемирный банк
Экономика, Украина, Россия, Одесса, Российская академия наук, Всемирный банк
08:58 16.10.2022
 
Украинская экономика находится в нокауте, заявил эксперт

экономист Анатолий Бажан считает, что украинская экономика находится в состоянии нокаута

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать, заявил РИА Новости заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан.
"Что-то где-то в западной и центральной части Украины еще функционирует, работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы… Но, по большому счету, ее экономика находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать", - сказал он.
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Причем, по его словам, деградация Украины началась не вчера, а с тех пор, как "страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность".
"Медленно, но верно она начала сворачивать тогда хозяйственные связи с Россией, которые нарабатывались веками. Достаточно сказать, что около 24% украинского экспорта и более 30% импорта было ориентировано в свое время на Россию. Сейчас эти показатели сократились чуть ли не до нуля", - заметил эксперт.
В стране, сказал он, галопирует инфляция, все товары, продукты, услуги дорожают день ото дня. По данным Нацбанка, годовая инфляция на Украине по итогам сентября ускорилась до 24,4% с 23,8% в августе.
"Пенсия равна 3 500 гривен - это около 6 тысяч рублей, минимальная зарплата – 6 700 гривен, что составляет с учетом курса гривны на сегодняшний день 11 390 рублей. По официальным данным, более 60% населения Украины живет в настоящее время ниже черты бедности. Согласно прогнозам Всемирного банка, до конца года ВВП страны упадет почти на 40%",- заключил заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН.
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