https://ria.ru/20221016/trass-1824480864.html
СМИ: британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс
СМИ: британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс - РИА Новости, 16.10.2022
СМИ: британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс
Около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T23:50
2022-10-16T23:50
2022-10-16T23:50
в мире
лиз трасс
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, сообщает издание inews со ссылкой на депутатов.По правилам Консервативной партии, члены парламента могут написать Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50% голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера."Около 100 членов парламента из числа консерваторов могли написать письма... с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс", - говорится в сообщении издания.Один из консерваторов заявил, что председателю "Комитета 1922", который вернется на работу из отпуска 17 октября, потребуется помощь нескольких людей, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета.Однако издание отмечает, что только Брейди доподлинно известно, сколько обращений было подано.Другой источник предположил, что руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру. Если оно объявит, что больше не поддерживает Трасс, Брейди может посоветовать ей уйти в отставку.
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в мире, лиз трасс, великобритания
В мире, Лиз Трасс, Великобритания
СМИ: британские парламентарии попросили провести вотум недоверия Трасс
iNews: около ста членов британского парламента попросили провести вотум недоверия Трасс
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости.
Около 100 членов британского парламента написали письма председателю руководящего комитета Консервативной партии (так называемый "Комитет 1922") Грэму Брейди с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии Лиз Трасс, сообщает
издание inews со ссылкой на депутатов.
По правилам Консервативной партии, члены парламента могут написать Брейди письмо с просьбой о проведении вотума недоверия лидеру партии. Для инициирования голосования должно проголосовать около 15% членов парламента от тори (примерно 54 парламентария). После объявления о проведении вотума недоверия, проводится тайное голосование всех членов парламента от Консервативной партии. Если лидер партии побеждает в голосовании (набрав более 50% голосов), он остается на своем посту и получает годовой иммунитет. Если он проигрывает, то вынужден уйти в отставку и лишается права участвовать в последующих выборах лидера.
"Около 100 членов парламента из числа консерваторов могли написать письма... с требованиями провести голосование о смещении Лиз Трасс", - говорится в сообщении издания.
Один из консерваторов заявил, что председателю "Комитета 1922", который вернется на работу из отпуска 17 октября, потребуется помощь нескольких людей, чтобы открыть заваленную письмами дверь кабинета.
Однако издание отмечает, что только Брейди доподлинно известно, сколько обращений было подано.
Другой источник предположил, что руководство комитета может провести свой вотум недоверия премьеру. Если оно объявит, что больше не поддерживает Трасс, Брейди может посоветовать ей уйти в отставку.