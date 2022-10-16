https://ria.ru/20221016/terakt-1824355281.html

На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт

На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт - РИА Новости, 16.10.2022

На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт

Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T01:49

2022-10-16T01:49

2022-10-16T09:17

специальная военная операция на украине

теракт на полигоне в белгородской области

украина

россия

донбасс

владимир путин

сергей шойгу

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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.Террористов удалось ликвидировать ответным огнем.Боевое слаживаниеВ начале октября в Минобороны сообщили РИА Новости, что мобилизованные и добровольцы приступили к боевому слаживанию вблизи районов проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. "Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва военнослужащие убыли к местам проведения боевого слаживания в составе подразделений", - сказал представитель военного ведомства.Он уточнил, что на данный момент прибывшие военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки со штатным вооружением и боевой техникой в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах и системах противовоздушной обороны (ПВО)."После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - уточнил представитель Минобороны.Частичная мобилизацияВ России с 21 сентября началась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.

https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html

https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824257228.html

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теракт на полигоне в белгородской области, украина, россия, донбасс, владимир путин, сергей шойгу