Рейтинг@Mail.ru
На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221016/terakt-1824355281.html
На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт
На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт - РИА Новости, 16.10.2022
На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт
Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщило Министерство обороны... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T01:49
2022-10-16T09:17
специальная военная операция на украине
теракт на полигоне в белгородской области
украина
россия
донбасс
владимир путин
сергей шойгу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ceda08852fa02334af75b5ade4d77908.jpg
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.Террористов удалось ликвидировать ответным огнем.Боевое слаживаниеВ начале октября в Минобороны сообщили РИА Новости, что мобилизованные и добровольцы приступили к боевому слаживанию вблизи районов проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. "Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва военнослужащие убыли к местам проведения боевого слаживания в составе подразделений", - сказал представитель военного ведомства.Он уточнил, что на данный момент прибывшие военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки со штатным вооружением и боевой техникой в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах и системах противовоздушной обороны (ПВО)."После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - уточнил представитель Минобороны.Частичная мобилизацияВ России с 21 сентября началась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.Специальная военная операцияРоссия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
https://ria.ru/20221013/terakt-1823861265.html
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824277749.html
https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824257228.html
украина
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790593099_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_b1134c3d14f9befcced4b07c896140a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
теракт на полигоне в белгородской области, украина, россия, донбасс, владимир путин, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Теракт на полигоне в Белгородской области, Украина, Россия, Донбасс, Владимир Путин, Сергей Шойгу
01:49 16.10.2022 (обновлено: 09:17 16.10.2022)
 
На полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт

Минобороны: на полигоне ЗВО в Белгородской области произошел теракт, погибли 11 человек

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Двое граждан одной из стран СНГ совершили террористически акт на полигоне Западного военного округа в Белгородской области, сообщило Министерство обороны России.
Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. Злоумышленники открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений.
При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Террористов удалось ликвидировать ответным огнем.
Сотрудники полиции в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 13.10.2022
13 октября, 21:27Специальная военная операция на Украине
В Мелитополе задержали украинских агентов, устроивших теракт у школы

Боевое слаживание

В начале октября в Минобороны сообщили РИА Новости, что мобилизованные и добровольцы приступили к боевому слаживанию вблизи районов проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. "Граждане, призванные из запаса в рамках частичной мобилизации, и добровольцы приступили к боевому слаживанию в составе подразделений на полигонах в непосредственной близости к районам выполнения боевых задач. После прохождения обучения по программе индивидуальной подготовки на полигонах в регионах призыва военнослужащие убыли к местам проведения боевого слаживания в составе подразделений", - сказал представитель военного ведомства.

Он уточнил, что на данный момент прибывшие военнослужащие осваивают боевую технику и вооружение, а также оттачивают навыки огневой подготовки со штатным вооружением и боевой техникой в составе подразделений на танках, БМП, БТР, артиллерийских системах и системах противовоздушной обороны (ПВО).

"После проведения боевого слаживания подразделения, укомплектованные мобилизованными гражданами и добровольцами, приступят к выполнению задач по контролю и обороне освобожденных территорий, а также действуя в составе подразделений резерва и усиления", - уточнил представитель Минобороны.
Мобилизованные в автономном полевом учебном центре - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 14:46Специальная военная операция на Украине
В Донбасс отправились мобилизованные из Омской области

Частичная мобилизация

В России с 21 сентября началась частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии фронта в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек – то есть примерно каждый 80-й находящийся в запасе и мобилизационном резерве, и в первую очередь те, у кого уже есть боевой опыт. Более 200 тысяч мобилизованных уже прибыли в войска, сообщил Шойгу 4 октября.

В зону спецоперации мобилизованных будут направлять после боевого слаживания и только вместе с подразделениями, которые уже участвуют в СВО, заявлял Шойгу.

После сообщений о нарушениях на местах (берут не подходящих по возрасту, больных, не обращая внимание на отсрочку и так далее) президент Владимир Путин поручил Генпрокуратуре "незамедлительно реагировать на каждый сигнал".

Как отмечается на правительственном портале "Объясняем.рф", призыву подлежат рядовые и сержанты запаса в возрасте до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, старшие – до 65, однако в приоритетном порядке берут тех, кто, соответственно, младше 35, 50 и 55 лет.
Военнослужащие из числа мобилизованных - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
Вчера, 12:06
В ЛДПР призвали тщательно проверять подготовленность мобилизованных

Специальная военная операция

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса России.
 
Специальная военная операция на УкраинеТеракт на полигоне в Белгородской областиУкраинаРоссияДонбассВладимир ПутинСергей Шойгу
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала