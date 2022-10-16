https://ria.ru/20221016/tayvan-1824363189.html

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:04

2022-10-16T07:04

2022-10-16T09:26

в мире

си цзиньпин

китай

тайвань

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ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК.По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будeт направлены против большинства жителей Тайваня".Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20221016/knr-1824362333.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай, тайвань