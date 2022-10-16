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Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 16.10.2022
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Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем - РИА Новости, 16.10.2022
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем
Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T07:04
2022-10-16T09:26
в мире
си цзиньпин
китай
тайвань
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ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК.По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будeт направлены против большинства жителей Тайваня".Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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в мире, си цзиньпин, китай, тайвань
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Тайвань
07:04 16.10.2022 (обновлено: 09:26 16.10.2022)
 
Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Си Цзиньпин: Китай желает мирного воссоединения с Тайванем, но готов к применению силы

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России / Перейти в медиабанкВоеннослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях "Восток-2022" на полигоне Сергеевский
Военнослужащие армии КНР на стратегических командно-штабных учениях Восток-2022 на полигоне Сергеевский - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны России
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ПЕКИН, 16 окт — РИА Новости. Пекин стремится к мирному воссоединению с Тайванем, но не станет обещать, что откажется от применения силы, заявил председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК.

"Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", — сказал он.

По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будeт направлены против большинства жителей Тайваня".
Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели — получить вооруженные силы мирового уровня.
Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.
Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
06:18
Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
 
В миреСи ЦзиньпинКитайТайвань
 
 
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