https://ria.ru/20221016/spor-1824359691.html

СМИ: посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий России на Украине

СМИ: посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий России на Украине - РИА Новости, 16.10.2022

СМИ: посол КНР и адмирал НАТО поспорили из-за действий России на Украине

Посол Китая в Исландии Хэ Жулон жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T04:57

2022-10-16T04:57

2022-10-16T09:02

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

россия

нато

оон

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786185012_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_551ae3d7fc51b035c8eeb4a57efd08b1.jpg

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Посол Китая в Исландии Хэ Жулон жестко отреагировал на обвинение председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в том, что официальный Пекин не разделяет взглядов Альянса на события на Украине, сообщает Bloomberg.Дипломатический конфликт разразился на проходившей в Исландии ассамблее "Полярный круг". Высокопоставленный военачальник заявил, что Китай "не разделяет наших (НАТО – Прим. ред.) ценностей и подрывает основанный на правилах международный порядок". Подобное заявление китайский дипломат назвал "высокомерными".Это вызвало несогласие официального представителя НАТО. Он обвинил Китай в том, что тот "до сих пор не осудил" Россию за спецоперацию на Украине. На это Хэ Жулон ответил, что взгляд Китая на "украинский кризис" включает в себя историческую перспективу, и мир должен "понять первопричину".Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин заявила, что Китай надеется на скорейшую деэскалацию украинского кризиса и что все стороны смогут должным образом разрешить свои разногласия посредством диалога и переговоров.В начале марта Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием к России прекратить специальную операцию на Украине и вывести войска. За резолюцию проголосовало 141 государство, против - пять, воздержались - 35. Против были России, Белоруссия, Сирия, КНДР и Эритрея. Воздержались - Китай, Индия, Куба, ЦАР, Иран, Ирак, Казахстан, Пакистан, ЮАР и другие.Китай также воздержался во время голосования в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции США, осуждающей спецоперацию России и призывающей немедленно ее прекратить.Глава МИД Китая Ван И заявлял, что Пекин выступает за уважение суверенитета и территориальной целостности всех стран, в том числе Украины, а также за решение споров в соответствии с принципами Устава ООН. Он также призывал к скорейшему прекращению огня на Украине, а санкции называл усугубляющими ситуацию.Издание Newsweek, в свою очередь, сообщило со ссылкой на заместителя помощника генсека НАТО Джеймса Аппатурая, что спецоперация на Украине не ослабила дружбу между Москвой и Пекином. Военачальник также подчеркнул, что Пекин поддерживает позицию Москвы относительно альянса.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20221013/strakh-1823564495.html

https://ria.ru/20221012/imperializm-1823265947.html

китай

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, россия, нато, оон, мид кнр