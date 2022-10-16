https://ria.ru/20221016/sezd-1824360242.html

В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая

В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая - РИА Новости, 16.10.2022

В Пекине открылся XX съезд Компартии Китая

Двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T05:12

2022-10-16T05:12

2022-10-16T07:27

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Двадцатый съезд правящей Коммунистической партии Китая открылся в воскресенье в Доме народных собраний в Пекине, представляющие все регионы КНР делегаты определят дальнейший курс развития страны и изберут высшее партийное руководство.Съезд является ключевым событием в политическом календаре КНР. Первый съезд КПК состоялся в год ее основания – в 1921 году, и тогда партия представляла собой лишь несколько отдельных "кружков" общей численностью чуть более 50 человек. На сегодняшний день Компартия Китая выросла в гиганта численностью 96,7 миллиона членов, управляющего всеми процессами в почти 1,5-миллиардной стране. Раньше съезды созывались с разными перерывами, а с 1977 года закрепилась практика проводить их каждые пять лет.Для участия в съезде со всей страны в столицу съехались 2296 делегатов, которыми могли стать члены КПК, обладающие высокими идейно-политическими качествами, хорошим стилем работы, компетентные в обсуждении государственных дел и добившиеся выдающихся успехов.Съезд завершит работу 22 октября, за это время делегаты рассмотрят доклад ЦК КПК 19-го созыва, который в воскресенье зачитает генсек КПК Си Цзиньпин, изучат доклад о работе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины 19-го созыва, рассмотрят и одобрят поправки к уставу КПК, а также изберут ЦК и Центральную комиссию по проверке дисциплины 20-го созыва.После закрытия съезда состоится первый пленум ЦК 20-го созыва. Согласно устоявшейся традиции, он должен пройти на следующий день. Пленум назначит новый состав Политбюро ЦК и Постоянного комитета Политбюро - по сути, партийную и политическую элиту, которой предстоит управлять страной в ближайшие пять лет. Ожидается, что лидер КНР Си Цзиньпин будет выдвинут на третий срок в качестве генерального секретаря КПК и председателя Центрального военного совета.

https://ria.ru/20221016/kompartiya-1824147607.html

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в мире, си цзиньпин, китай