Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов

2022-10-16T22:29

россия

частичная мобилизация в россии

министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минцифры РФ доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний, теперь при смене работы сотрудники смогут повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", говорится в сообщении ведомства."Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что все остальные требования для получения отсрочки остались прежними."Мы также вывели новую услугу для юрлиц. Она может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку", - отметили в ведомстве.При этом, если новая организация — аккредитованная IT-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки, сотрудник снова окажется в списках. "В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на Госуслугах", - добавили в Минцифры.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

