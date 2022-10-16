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Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов - РИА Новости, 16.10.2022
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Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов
Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов - РИА Новости, 16.10.2022
Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов
Минцифры РФ доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний, теперь при смене работы сотрудники смогут повторно... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T22:29
2022-10-16T22:31
россия
частичная мобилизация в россии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минцифры РФ доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний, теперь при смене работы сотрудники смогут повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", говорится в сообщении ведомства."Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что все остальные требования для получения отсрочки остались прежними."Мы также вывели новую услугу для юрлиц. Она может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку", - отметили в ведомстве.При этом, если новая организация — аккредитованная IT-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки, сотрудник снова окажется в списках. "В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на Госуслугах", - добавили в Минцифры.В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221010/gosuslugi-1822728097.html
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россия, частичная мобилизация в россии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Россия, Частичная мобилизация в России, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
22:29 16.10.2022 (обновлено: 22:31 16.10.2022)
 
Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов

Минцифры: IT-специалисты смогут повторно подавать заявления на отсрочку при смене работы

© Pixabay / Free-Photos IT-специалист
IT-специалист - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© Pixabay / Free-Photos
IT-специалист. Архивное фото
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МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минцифры РФ доработало форму отсрочки от частичной мобилизации для сотрудников IT- и телеком-компаний, теперь при смене работы сотрудники смогут повторно отправить заявление на отсрочку на "Госуслугах", говорится в сообщении ведомства.
"Мы доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь при смене работодателя можно повторно отправить заявление на отсрочку на Госуслугах, где необходимо в том числе указать данные о новой компании. Информация будет передана в Минобороны на следующий рабочий день", - говорится в сообщении.
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10 октября, 11:08
На "Госуслугах" запустили форму для аккредитации IT-компаний
В ведомстве отметили, что все остальные требования для получения отсрочки остались прежними.
"Мы также вывели новую услугу для юрлиц. Она может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку", - отметили в ведомстве.
При этом, если новая организация — аккредитованная IT-компания или оператор связи, то при подаче повторного заявления и соответствия всем условиям отсрочки, сотрудник снова окажется в списках. "В новой услуге заявление может подать руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на Госуслугах", - добавили в Минцифры.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
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Минцифры попросит регионы создать реестры стартапов для получения отсрочки
В конце сентября Минобороны РФ сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.
Позднее Минцифры открыло на "Госуслугах" сервис по подаче заявлений на освобождение от призыва в рамках частичной мобилизации сотрудников IT- и телеком-компаний. Ведомство формирует и отправляет списки сотрудников в министерство обороны.
В России указом президента Владимира Путина с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Здание военкомата в Москве - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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РоссияЧастичная мобилизация в РоссииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
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