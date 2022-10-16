https://ria.ru/20221016/miting-1824427082.html

В Париже начался митинг против роста цен

В Париже начался митинг против роста цен - РИА Новости, 16.10.2022

В Париже начался митинг против роста цен

В Париже в воскресенье проходит марш против роста цен и климатического бездействия властей, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T16:37

2022-10-16T16:37

2022-10-16T18:54

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ПАРИЖ, 16 окт — РИА Новости, Анастасия Иванова. В Париже в воскресенье проходит марш против роста цен и климатического бездействия властей, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Манифестация против подорожания жизни проходит во французской столице по призыву левой партии Жан-Люка Меланшона "Непокорившаяся Франция", партии "Европа — Экология — Зеленые", Социалистической партии, а также ряда профсоюзов и ассоциаций.Марш стартовал с площади Нации в районе 15 часов по местному времени (16:00 мск). Колонну сдерживают с нескольких сторон кордоны полицейских.Среди требований демонстрантов — повышение зарплат и социальных выплат, заморозка цен на электроэнергию, введение налога за сверхприбыль, инвестирование в экологические проекты. Манифестанты протестуют против роста цен на топливо и продукты, а также против повышения пенсионного возраста."Мы здесь для того, чтобы спасти французов от бедности. Макрон пытается разрушить нашу страну. Он пытается разрушить все общественные блага. Нам очевидно, что с ноября цены на все топливо, бензин и дизель, превысят три евро, поэтому нам необходимо действовать. Иначе нам скоро нечего будет есть этой зимой", — рассказала в беседе с РИА Новости одна из участниц движения "желтые жилеты", которое также участвует в марше.Кроме того, собравшиеся выражают недовольство в связи с наращиванием Парижем военной помощи Украине."Мало того что Франция поставила Киеву артиллерийские установки CAESAR, так она еще и предлагает французам обучать украинских солдат. Это уже слишком, это переходит все границы. Америка пытается вовлечь нас в войну, которая даже не является нашей", — поделился мнением другой участник протестного движения.В прошлую субботу в Париже проходила крупная манифестация с требованием отставки президента Франции Эммануэля Макрона, в ней участвовали тысячи человек.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221003/protest-1821207569.html

https://ria.ru/20221014/miting-1823985897.html

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Марш против подорожания жизни в Париже В Париже проходит марш против подорожания жизни и климатического бездействия властей, в нем участвуют тысячи человек, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий. 2022-10-16T16:37 true PT0M42S

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в мире, жан-люк меланшон, эммануэль макрон, украина, нато, россия, париж, франция, экология, экономика