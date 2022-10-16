https://ria.ru/20221016/knr-1824364041.html

Си Цзиньпин пообещал продолжать реформы в армии

Си Цзиньпин пообещал продолжать реформы в армии - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин пообещал продолжать реформы в армии

КНР продолжит реформировать армию, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели получить вооруженные силы мирового... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:30

2022-10-16T07:30

2022-10-16T08:31

в мире

си цзиньпин

китай

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. КНР продолжит реформировать армию, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели получить вооруженные силы мирового уровня, заявил в воскресенье председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин.Он подчеркнул необходимость претворения в жизнь идеи партии об укреплении армии в новую эпоху, "настаивать на политическом строительстве армии, реформировании армии, повышении боеспособности армии за счет научно-технического прогресса и талантливых кадров, на управлении армией в соответствии с законом".Он также отметил необходимость ускорения модернизации военной теории, формы организации армии, вооружения и техники."Необходимо повысить стратегические возможности по защите государственного суверенитета, безопасности и интересов развития", - указал он.Си Цзиньпин указал на необходимость усилить работу по оборонной мобилизации и созданию резервных сил, способствовать развитию современной пограничной, морской и противовоздушной обороны, "укреплять и развивать солидарность армии с органами власти и народом"."Предстоит оптимизировать систему оборонной науки, техники и промышленности, а также структуру их размещения, наращивать потенциал в этой области", - добавил он.

https://ria.ru/20221016/kitay-1824368062.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220921/knr-1818463474.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай