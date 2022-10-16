https://ria.ru/20221016/knr-1824362333.html
Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене - РИА Новости, 16.10.2022
Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и решительно выступает против гегемонизма и политики... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T06:18
2022-10-16T06:18
2022-10-16T07:45
в мире
си цзиньпин
китай
пекин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_0:116:3135:1879_1920x0_80_0_0_1e07467f34186c9b17c5cd5c216dc0fa.jpg
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
https://ria.ru/20220916/revolyutsii-1817187518.html
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/10/1817226117_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_a4ff8e0d977635c072145fe6f180d94d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
06:18 16.10.2022 (обновлено: 07:45 16.10.2022)
Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене
Лидер КНР заявил, что КПК выступает за многосторонность в международных отношениях
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.
"Мы всесторонне продвигаем дипломатию крупной державы с китайской спецификой, способствуем построению сообщества единой судьбы человечества, решительно защищаем беспристрастность и справедливость в международных отношениях, выступаем за подлинную многосторонность и практикуем ее, занимаем ясную позицию против гегемонизма и политики грубой силы", - сказал Си Цзиньпин.
Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.