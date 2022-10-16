https://ria.ru/20221016/knr-1824362333.html

Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене

Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене - РИА Новости, 16.10.2022

Председатель КНР выступил против гегемонизма на международной арене

Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и решительно выступает против гегемонизма и политики... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T06:18

2022-10-16T06:18

2022-10-16T07:45

в мире

си цзиньпин

китай

пекин

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коммунистическая партии Китая (КПК) выступает за подлинную многосторонность в международных отношениях и решительно выступает против гегемонизма и политики грубой силы, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.Двадцатый съезд Компартии Китая проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20220916/revolyutsii-1817187518.html

китай

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в мире, си цзиньпин, китай, пекин