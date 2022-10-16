https://ria.ru/20221016/kitay-1824376367.html
Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере
Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере - РИА Новости, 16.10.2022
Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере
Китай должен усилить безопасность в ядерной и космической сферах, а также в области ключевой инфраструктуры, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T09:58
2022-10-16T09:58
2022-10-16T09:59
в мире
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай должен усилить безопасность в ядерной и космической сферах, а также в области ключевой инфраструктуры, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин."Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сферах", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.20-й съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
09:58 16.10.2022 (обновлено: 09:59 16.10.2022)
Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной сфере
Глава Китая Си Цзиньпин призвал усилить безопасность в ядерной и космической сферах
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай должен усилить безопасность в ядерной и космической сферах, а также в области ключевой инфраструктуры, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо усиливать строительство системы по обеспечению безопасности в сфере экономики, ключевой инфраструктуры, финансов, интернета, данных, биологии и ресурсов, а также в ядерной, космической и морской сферах", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.
20-й съезд КПК проходит в Пекине
с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллионов членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.