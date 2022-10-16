Китай укрепит продовольственную безопасность, заявил Си Цзиньпин
Глава Китая Си Цзиньпин: страна укрепит продовольственную и энергетическую безопасность
© AP Photo / Roman Pilipey/PoolПредседатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Roman Pilipey/Pool
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай будет укреплять свою продовольственную и энергетическую безопасность, заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
"Необходимо укреплять потенциал безопасности в ключевых областях, обеспечивать продовольственную безопасность, а также безопасность в сфере производственных цепочек и цепочек поставок", - сказал Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета партии 19-го созыва.
Двадцатый съезд КПК проходит в Пекине с 16 по 22 октября, в нем принимают участие почти 2,3 тысячи делегатов со всей страны, представляющие свыше 96,5 миллиона членов партии. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит поправки к уставу партии, а также изберет новый состав ЦК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.