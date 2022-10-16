https://ria.ru/20221016/kitay-1824368062.html

Си Цзиньпин призвал ускорить превращение Китая в ведущую державу

Си Цзиньпин призвал ускорить превращение Китая в ведущую державу - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин призвал ускорить превращение Китая в ведущую державу

Компартия Китая считает необходимым ускорить процесс превращения страны в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности,... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T08:29

2022-10-16T08:29

2022-10-16T08:29

си цзиньпин

китай

в мире

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Компартия Китая считает необходимым ускорить процесс превращения страны в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, заявил в воскресенье председатель КНР, генсек Компартии Китая Си Цзиньпин."Мы должны продолжать ставить главной задачей продвижение высококачественного развития, органически сочетать реализацию стратегии расширения внутреннего спроса с углублением структурных реформ в сфере предложения… Необходимо ускорить создание современной экономической системы, сосредотачивать силы на повышении общей факторной производительности, на укрепление стрессоустойчивости и безопасности производственных цепочек и цепей поставок", - заявил Си Цзиньпин, выступая с докладом на 20-м съезде КПК от имени Центрального комитета КПК 19-го созыва.Он также заявил о необходимости укреплять и развивать общественный сектор экономики, поощрять, поддерживать и направлять развитие необщественного сектора, раскрыть роль рынка в распределении ресурсов, активнее проявлять роль правительства."Необходимо формировать современную производственную систему, содействовать индустриализации нового типа, ускорять процесс превращения Китая в ведущую мировую державу по уровню развития обрабатывающей промышленности, космонавтики, транспорта и сетевых технологий, а также по качеству продукции, форсировать создание цифрового Китая", - подчеркнул он.Генсек КПК указал на необходимость "закреплять лидирующее положение конкурентоспособных производств, ускорять работу по восполнению недостатков в сферах, связанных с безопасностью и развитием страны, наращивать потенциал в обеспечении снабжения стратегически важными ресурсами".

https://ria.ru/20221016/kitay-1824365148.html

https://ria.ru/20221016/knr-1824362333.html

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, китай, в мире