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Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК - РИА Новости, 16.10.2022
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Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК
Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК - РИА Новости, 16.10.2022
Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК
Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T07:56
2022-10-16T07:56
в мире
си цзиньпин
китай
пекин
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине."Коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии", - сказал Си Цзиньпин.Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".В субботу официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за последние 10 лет за коррупционные преступления в Китае были осуждены более 4,43 миллиона человек.20-й съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
https://ria.ru/20221016/knr-1824364041.html
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в мире, си цзиньпин, китай, пекин
В мире, Си Цзиньпин, Китай, Пекин
07:56 16.10.2022
 
Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК

Глава Китая Си Цзиньпин: коррупция является главной "раковой опухолью", угрожающей КПК

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине.
"Коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии", - сказал Си Цзиньпин.
Военнослужащие армии КНР - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
07:30
Си Цзиньпин пообещал продолжать реформы в армии
Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".
В субботу официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за последние 10 лет за коррупционные преступления в Китае были осуждены более 4,43 миллиона человек.
20-й съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.
После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.
Ребенок касается китайского флага, вывешенного на улице в Пекине, накануне 20-го съезда Коммунистической партии - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
00:37
Съезд Коммунистической партии Китая (КПК)
 
В миреСи ЦзиньпинКитайПекин
 
 
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