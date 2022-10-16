https://ria.ru/20221016/kitay-1824365148.html

Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК

Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК - РИА Новости, 16.10.2022

Си Цзиньпин назвал коррупцию "раковой опухолью", угрожающей КПК

Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:56

2022-10-16T07:56

2022-10-16T07:56

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Коррупция является главной угрозой жизнеспособности Коммунистической партии Китая (КПК), заявил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин в воскресенье, выступая с докладом на открытии 20-го Всекитайского съезда Коммунистической партии Китая в Пекине."Коррупция - это главная злокачественная опухоль, которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии", - сказал Си Цзиньпин.Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту. Он отметил, что партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя "принципу нулевой терпимости".В субботу официальный представитель 20-го Всекитайского съезда КПК Сунь Ели заявил, что за последние 10 лет за коррупционные преступления в Китае были осуждены более 4,43 миллиона человек.20-й съезд Компартии Китая пройдет в Пекине с 16 по 22 октября, в нем примут участие почти 2,3 тысячи делегатов со всего Китая, представляющие свыше 96 миллионов членов КПК. Съезд подведет итоги пятилетней работы КПК, наметит цели, к достижению которых партия и страна будут стремиться в следующие пять лет, рассмотрит и одобрит поправки к Уставу партии, а также изберет новый состав Центрального комитета КПК и Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины.После закрытия съезда должен состояться первый пленум ЦК КПК 20-го созыва, который назначит высшее руководство партии - членов Политбюро и Постоянного комитета Политбюро. Наблюдатели полагают, что нынешний генсек КПК Си Цзиньпин останется на своем посту на третий срок.

https://ria.ru/20221016/knr-1824364041.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, си цзиньпин, китай, пекин