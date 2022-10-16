14:54 16.10.2022 (обновлено: 15:16 16.10.2022)
Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил Гросси после встречи с Путиным
Глава МАГАТЭ Гросси после беседы с Путиным отметил, что никто не хочет ядерной катастрофы
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.
Глава МАГАТЭ встречался с Путиным во вторник. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов.
"Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.