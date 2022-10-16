https://ria.ru/20221016/grossi-1824412482.html

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил Гросси после встречи с Путиным

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил Гросси после встречи с Путиным - РИА Новости, 16.10.2022

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил Гросси после встречи с Путиным

Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T14:54

2022-10-16T14:54

2022-10-16T15:16

в мире

рафаэль гросси

владимир путин

россия

энергодар

магатэ

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 окт - РИА Новости. Никто не хочет ядерной катастрофы, заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.Глава МАГАТЭ встречался с Путиным во вторник. Президент России предложил ему обсудить ситуацию с Запорожской АЭС, отметив, что Москва открыта к решению всех вопросов."Никто не хочет ядерной катастрофы, никто", - сказал Гросси в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221009/mask-1822658741.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рафаэль гросси, владимир путин, россия, энергодар, магатэ, запорожская аэс, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"