12:11 16.10.2022 (обновлено: 15:32 16.10.2022)
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС
Миллер заявил, что ограничение цен на газ в Европе вызовет прекращение поставок из России
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" при введении таких ограничений.
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
Миллер на этой неделе уже комментировал возможное ужесточение санкций на экспорт углеводородов. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" заявил, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.