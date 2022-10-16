Рейтинг@Mail.ru
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221016/gaz-1824393273.html
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС
Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава... РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:11
2022-10-16T15:32
экономика
алексей миллер
павел зарубин
эдуард хиль
россия
европа
газпром
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769959159_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_cc066e34486a80a35c15b8f181806028.jpg
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" при введении таких ограничений.Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.Миллер на этой неделе уже комментировал возможное ужесточение санкций на экспорт углеводородов. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" заявил, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.
https://ria.ru/20221014/gaz-1824098597.html
https://ria.ru/20221014/gaz-1823976720.html
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769959159_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_2a67c02546d0a0dbc4a1bc2601f423d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, алексей миллер, павел зарубин, эдуард хиль, россия, европа, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Эдуард Хиль, Россия, Европа, Газпром, Евросоюз, Санкции в отношении России
12:11 16.10.2022 (обновлено: 15:32 16.10.2022)
 
Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС

Миллер заявил, что ограничение цен на газ в Европе вызовет прекращение поставок из России

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкПредседатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер
Председатель правления компании Газпром Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Председатель правления компании "Газпром" Алексей Миллер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1".
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" при введении таких ограничений.
Заместитель председателя правительства РФ Александр Новак на Международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 16:23
Новак заявил, что не видит предпосылок для снижения цен на газ в Европе
Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.
Миллер на этой неделе уже комментировал возможное ужесточение санкций на экспорт углеводородов. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" заявил, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 12:39
Новак выразил надежду, что ЕС не установит потолок цен на импортируемый газ
 
ЭкономикаАлексей МиллерПавел ЗарубинЭдуард ХильРоссияЕвропаГазпромЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала