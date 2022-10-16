https://ria.ru/20221016/gaz-1824393273.html

Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС

Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС - РИА Новости, 16.10.2022

Миллер рассказал о последствиях ограничения цен на российский газ в ЕС

Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:11

2022-10-16T12:11

2022-10-16T15:32

экономика

алексей миллер

павел зарубин

эдуард хиль

россия

европа

газпром

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1c/1769959159_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_cc066e34486a80a35c15b8f181806028.jpg

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Установление потолка цен на российский газ для европейских покупателей будет нарушением условий контрактов и приведет к прекращению поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на "России 1"."Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — сказал руководитель госкорпорации, отвечая на вопрос о действиях "Газпрома" при введении таких ограничений.Евросоюз 7 октября ввел восьмой пакет санкций против России, который включает законодательную основу для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит введут с 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. Введение потолка цен на газ обсуждается.Миллер на этой неделе уже комментировал возможное ужесточение санкций на экспорт углеводородов. Он описал ее словами знаменитой песни Эдуарда Хиля "Зима": "потолок ледяной, дверь скрипучая". Глава "Газпрома" заявил, что нужно изучать и не забывать русскую культуру.

https://ria.ru/20221014/gaz-1824098597.html

https://ria.ru/20221014/gaz-1823976720.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, алексей миллер, павел зарубин, эдуард хиль, россия, европа, газпром, евросоюз, санкции в отношении россии