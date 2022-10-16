https://ria.ru/20221016/danone-1824363319.html

Французов возмутил уход Danone из России

Французов возмутил уход Danone из России - РИА Новости, 16.10.2022

Французов возмутил уход Danone из России

Читатели издания Le Figaro отреагировали на новость об отказе Danone от контроля над российским сегментом бизнеса. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T07:05

2022-10-16T07:05

2022-10-16T07:05

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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Читатели издания Le Figaro отреагировали на новость об отказе Danone от контроля над российским сегментом бизнеса.Ранее французская компания заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро. В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".Соответствующая публикация Le Figaro вызвала активный отклик читателей в комментариях."Уход Danone не станет потерей для людей в России. Другие займут ее место", - написал пользователь Mistinguett."Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании", - заявил lesceptredottokar."Если бы только Danone... До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу", - посетовал British Lord."Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами", – выразил мнение Graoully."Danone капитулирует перед лицом (председателя Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсулы (фон дер Ляйен. – прим. ред.). Какое печальное зрелище", - добавил triple_7.Как ранее сообщили в Минсельхозе России, заводы Danone в стране продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию.

https://ria.ru/20221014/danone-1824058341.html

https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html

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в мире, россия, danone, евросоюз, еврокомиссия, франция