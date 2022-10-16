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Французов возмутил уход Danone из России - РИА Новости, 16.10.2022
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Французов возмутил уход Danone из России
Французов возмутил уход Danone из России - РИА Новости, 16.10.2022
Французов возмутил уход Danone из России
Читатели издания Le Figaro отреагировали на новость об отказе Danone от контроля над российским сегментом бизнеса. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T07:05
2022-10-16T07:05
в мире
россия
danone
евросоюз
еврокомиссия
франция
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МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Читатели издания Le Figaro отреагировали на новость об отказе Danone от контроля над российским сегментом бизнеса.Ранее французская компания заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро. В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".Соответствующая публикация Le Figaro вызвала активный отклик читателей в комментариях."Уход Danone не станет потерей для людей в России. Другие займут ее место", - написал пользователь Mistinguett."Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании", - заявил lesceptredottokar."Если бы только Danone... До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу", - посетовал British Lord."Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами", – выразил мнение Graoully."Danone капитулирует перед лицом (председателя Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсулы (фон дер Ляйен. – прим. ред.). Какое печальное зрелище", - добавил triple_7.Как ранее сообщили в Минсельхозе России, заводы Danone в стране продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию.
https://ria.ru/20221014/danone-1824058341.html
https://ria.ru/20221014/danone-1824056391.html
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в мире, россия, danone, евросоюз, еврокомиссия, франция
В мире, Россия, Danone, Евросоюз, Еврокомиссия, Франция
07:05 16.10.2022
 
Французов возмутил уход Danone из России

Читатели Le Figaro раскритиковали уход французской Danone из России

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в медиабанкЗавод Danone
Завод Danone - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Завод Danone. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Читатели издания Le Figaro отреагировали на новость об отказе Danone от контроля над российским сегментом бизнеса.
Ранее французская компания заявила о намерении передать операционный контроль над производством молочных и растительных продуктов в России. Компания допустила снижение стоимости активов в процессе сделки на сумму до миллиарда евро. В Danone назвали решение "наилучшим вариантом для обеспечения непрерывности локального бизнеса в долгосрочной перспективе".
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14 октября, 14:56
Завод Danone в Казани продолжит работу, сообщили в Татарстане
Соответствующая публикация Le Figaro вызвала активный отклик читателей в комментариях.
"Уход Danone не станет потерей для людей в России. Другие займут ее место", - написал пользователь Mistinguett.
"Спасибо нашим американским друзьям за уничтожение очередной французской компании", - заявил lesceptredottokar.
"Если бы только Danone... До конфликта ЕС экспортировал в Россию на 60 миллиардов. Не говоря уже о российских инвестициях, которые, как и инвестиции других стран, отныне, вероятно, станут редкостью. Добавьте к этому дорогую энергию, которая будет давить на экономику в течение длительного времени, ЕС вырыл себе могилу", - посетовал British Lord.
"Danone не производит ничего незаменимого. Их присутствие в России оправдывалось только деньгами", – выразил мнение Graoully.
"Danone капитулирует перед лицом (председателя Еврокомиссии. – прим. ред.) Урсулы (фон дер Ляйен. – прим. ред.). Какое печальное зрелище", - добавил triple_7.
Как ранее сообщили в Минсельхозе России, заводы Danone в стране продолжают работу в обычном режиме, сохраняют рабочие места, поставляют продукцию.
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В Самарской области рассказали о ситуации на заводе Danone
 
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