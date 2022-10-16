https://ria.ru/20221016/bazhan-1824101306.html

Анатолий Бажан: каждый вложенный доллар Запад сдерет с Украины втридорога

Анатолий Бажан: каждый вложенный доллар Запад сдерет с Украины втридорога - РИА Новости, 16.10.2022

Анатолий Бажан: каждый вложенный доллар Запад сдерет с Украины втридорога

Запад стремится превратить Украину в свою вотчину для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, считает доктор экономических наук, заведующий... РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:00

2022-10-16T10:20

интервью

украина

россия

киев

евросоюз

нато

российская академия наук

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Запад стремится превратить Украину в свою вотчину для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, считает доктор экономических наук, заведующий Отделом экономических исследований Института Европы РАН Анатолий Бажан. В интервью РИА Новости он рассказал, в какую пропасть летит экономика Украины, спишут ли западные страны кредиты, которые сейчас с радостью ей предоставляют, и почему Киеву заказан путь и в ЕС, и в НАТО. Беседовал Серго Кухианидзе.– Еще до февральских событий все аналитики в мире в один голос называли Украину "беднейшим государством Европы". Что же происходит с ее экономикой сейчас?– Ничего хорошего. Что-то где-то в западной и центральной части страны еще функционирует, работают малые и кое-какие средние предприятия, вывозится зерно из Одессы… Но, по большому счету, экономика Украины находится в состоянии нокаута, почти клинической смерти, и нет пока предпосылок ее реанимировать. Причем, деградация ее началась не вчера, а с тех пор, как страна 30 лет назад обрела столь желанную самостийность. Медленно, но верно она начала сворачивать тогда хозяйственные связи с Россией, которые нарабатывались веками. Достаточно сказать, что около 24% украинского экспорта и более 30% импорта было ориентировано в свое время на Россию. Сейчас эти показатели сократились чуть ли не до нуля.За последние семь месяцев в связи с военными действиями ситуация, понятно, лишь кардинально ухудшилась. Положение в стране сегодня реально "аховое". Подсчитано: если, допустим, с завтрашнего дня взяться за восстановление экономики Украины, то потребуется 10 долгих лет лишь для того, чтобы довести ее до довоенного уровня!В стране галопирует инфляция, сейчас она составляет около 24%, все товары, продукты, услуги дорожают день ото дня, пенсия равна 3 500 гривен – это около шести тысяч рублей, минимальная зарплата – 6 700 гривен, что составляет с учетом курса гривны на сегодняшний день 11 390 рублей. По официальным данным, более 60% населения Украины живет в настоящее время ниже черты бедности. Согласно прогнозам Всемирного банка, до конца года ВВП страны упадет почти на 40%.– Что это значит?– Что Украина стремительно летит в пропасть, и если еще кое-как держится на плаву, то исключительно за счет западных кредитов, из них производятся социальные и все прочие выплаты. Казна же самой Украины почти пуста, ведь все последние годы ее старательно разворовывали.Кстати, к сведению: чистое финансирование Запада по сравнению с их кредитами минимально. Вашингтон и Брюссель никогда не занимаются благотворительностью. За каждый свой доллар, евро, вложенные в эти дни в Украину, они не просто спросят сполна, а сдерут с нее втридорога. Но киевские власти не желают этого понимать, надеясь, что Запад в конце концов все их долги спишет, которые, по разным оценкам, колеблются и скоро достигнут 120 миллиардов долларов.– Списание всех этих долгов действительно возможно?– Убежден, что нет. Если Запад и решится на подобный шаг, то спишет лишь малозначимую их часть. Ему куда важнее постоянно держать Украину в подвешенном состоянии, покрывать финансовые дефициты за счет новых кредитов, и таким образом концентрировать у себя процентный доход.Запад, что и говорить, использует Украину по полной, делает с ней все, что хочет. Он вбухивает сейчас в нее деньги, потому что ему выгодно то, что там происходит. Ее руками он, по сути, ведет войну против России.Если же после окончания военных действий Украина останется в сфере влияния Запада, то он с радостью возьмется за так называемое восстановление ее экономики. "Так называемое" потому, что он не станет заниматься всей экономикой, а лишь той, что нужна ему. А нужно Западу только сельское хозяйство Украины (и то не в полной мере), ее чернозем, который дает богатый урожай, полезные ископаемые. Остальные же отрасли экономики страны его абсолютно не волнуют.Запад с удовольствием продолжит давать Киеву кредиты, отчего он еще глубже увязнет в долгах. Все это, конечно, будет истощать страну. В результате самостийная Украина превратится в сырьевой придаток Запада, она просто-напросто станет его вотчиной для поставок продукции сельского хозяйства и сырьевых ресурсов, о чем Запад только и мечтает.– Судя, по вашим словам, Украина, что называется, попала?!– Еще как. Причем, в ловушке она оказалась во всех отношениях: и в военном, и в военно-политическом, и в экономическом. Но выход есть.– Какой же?– Интеграция с Россией.– Вы этот серьезно?– Абсолютно. Я считаю, что выход, спасение Украины – ее полная интеграция с финансово мощной Россией. Так, как это сейчас уже происходит в отношении четырех только что присоединившихся регионов – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Только в случае полной интеграции доходы, которые концентрируются сейчас в российском бюджете, будут перераспределяться и в пользу Украины, поскольку Москва в этом случае начнет проводить соответствующую политику восстановления. С экономической точки зрения Украине это гораздо выгоднее, нежели быть сырьевым придатком Запада.Многое в деле восстановления экономики Украины упирается не столько в деньги, сколько в людей, которые будут заниматься реконструкцией страны. Дело в том, что за последнее время ее население сильно сократилось – практически вдвое, сегодня на Украине проживает около 20 миллионов человек. Одни в поисках лучшей жизни уехали на Запад, другие в Россию, еще куда-то. Не факт, что все они возвратятся на родину.Кстати, посчитано, что для восстановления, например, Донбасса и вновь присоединившихся территорий, потребуется порядка трех миллионов дополнительных рабочих рук. Речь не только о возвращении части местных жителей, но и о специалистах из России. Однако, в данном случае особых проблем с привлечением трудовых резервов, уверен, не будет.Причина проста. Во всех четырех районах хорошие климатические условия, имеется производство высококачественных продуктов питания, большой экономический потенциал и перспективы развития. А мировой опыт показывает, что обезлюдившие в результате войн и природных катаклизмов районы, имеющие хорошие климатические и экономические условия, при наличии должных инвестиций, отсутствии таможенных барьеров, очень быстро восстанавливаются и дают много положительного, как в части прироста населения, так и экономического развития.– Как думаете, нынешние киевские власти задумываются вообще о дальнейшем экономическом развитии страны?– Полагаю, что нет. Они слишком заняты войной, желанием во что бы то ни стало с помощью своих 50 западных союзников победить Россию, войти в ЕС и в НАТО.Но, если бы хоть на минуту они заставили себя задуматься, то поняли бы, что ни в одной из этих организаций их не ждут. Членство Украины в ЕС вилами на воде писано. При этом, конечно, и Вашингтон и Брюссель будут постоянно говорить о том, что примут их. Будут держать их на поводке, размахивая перед ними соблазнительной морковкой. Будет, знаете ли, как с Турцией. Ее же не один десяток лет мурыжат, кормят подобными обещаниями.Украину не примут в ЕС по политическим соображениям. В этом не заинтересованы страны Западной Европы, поскольку в результате они утратят контроль над организацией. Дело в том, что численность населения Центральной и Восточной части ЕС превысит численность населения Запада региона.А это, в частности будет означать, что в Европарламенте депутатов от стран Запада региона будут в меньшинстве. Влияние стран, которые создавали ЕС, на принятие главных решений социально-экономического характера, ослабнет. Повысится роль таких государств, как Польша, которая очевидно блокируется с Украиной, стран Вишеградской группы, Прибалтики. В конечном счете, через эти страны возрастет влияние на ЕС экономического конкурента организации – Соединенных Штатов Америки. Словом, как ни крути, путь Украине в клуб западных стран заказан.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821490776.html

https://ria.ru/20220810/dolg-1808729075.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220917/territorii-1817602175.html

https://ria.ru/20221014/evrosoyuz-1823931025.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, украина, россия, киев, евросоюз, нато, российская академия наук