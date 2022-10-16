10:22 16.10.2022 (обновлено: 10:24 16.10.2022)
Баку обвинил Ереван в обстреле позиций своих войск на границе
Минобороны Азербайджана обвинило Ереван в обстреле на границе в трех направлениях
Граница Армении и Азербайджана. Архивное фото
БАКУ, 16 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе в трех направлениях.
"Пятнадцатого октября с 15:20 (14:20 мск) до 18:00 (17:00) и в ночь на 16 октября подразделения Вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского, Лачинского, а также Товузского районов (граница с Арменией – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.
По данным пресс-службы, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.