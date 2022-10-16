https://ria.ru/20221016/azerbaydzhan-1824379200.html

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций своих войск на границе

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций своих войск на границе - РИА Новости, 16.10.2022

Баку обвинил Ереван в обстреле позиций своих войск на границе

Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе в трех направлениях. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T10:22

2022-10-16T10:22

2022-10-16T10:24

в мире

григорий карасин

владимир путин

никол пашинян

баку

азербайджан

армения

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759336003_0:135:1803:1149_1920x0_80_0_0_94a84892cb3d46ec7a9fd6a76d0921ff.jpg

БАКУ, 16 окт – РИА Новости. Министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе в трех направлениях."Пятнадцатого октября с 15:20 (14:20 мск) до 18:00 (17:00) и в ночь на 16 октября подразделения Вооруженных сил Армении с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенных пунктов Кельбаджарского, Лачинского, а также Товузского районов (граница с Арменией – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы азербайджанского оборонного ведомства.По данным пресс-службы, "подразделения азербайджанской армии, расположенные на указанных направлениях, приняли адекватные ответные меры".На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221012/armeniya-1823313997.html

https://ria.ru/20221013/delimitatsiya-1823706303.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе