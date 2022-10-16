https://ria.ru/20221016/armeniya-1824400312.html

Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе

Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе - РИА Новости, 16.10.2022

Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе

Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T13:21

2022-10-16T13:21

2022-10-16T13:21

в мире

григорий карасин

владимир путин

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ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе.В воскресенье министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе в трех направлениях."Министерство обороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям. Подразделения ВС Армении не обстреливали азербайджанские позиции", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.

https://ria.ru/20221016/azerbaydzhan-1824379200.html

https://ria.ru/20221014/diplomatiya-1823918777.html

баку

азербайджан

армения

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, григорий карасин, владимир путин, никол пашинян, баку, азербайджан, армения, совет федерации рф, ситуация на армяно-азербайджанской границе