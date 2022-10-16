Минобороны Армении отвергло обвинение Баку в обстреле на границе
Ереван отверг обвинение Баку в обстреле армянскими военными азербайджанских позиций
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 окт - РИА Новости. Министерство обороны Армении опровергло заявление Азербайджана об обстреле армянскими военными азербайджанских позиций на границе.
В воскресенье министерство обороны Азербайджана обвинило Армению в новом обстреле позиций азербайджанских вооруженных сил на границе в трех направлениях.
"Министерство обороны Азербайджана распространило очередное ложное сообщение о том, что якобы подразделения ВС Армении открыли огонь по азербайджанским позициям. Подразделения ВС Армении не обстреливали азербайджанские позиции", - написал в соцсетях пресс-секретарь минобороны Арам Торосян.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России, в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД.
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