https://ria.ru/20221015/vystavka-1824143598.html

Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю

Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю - РИА Новости, 15.10.2022

Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю

В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:00

2022-10-15T10:00

2022-10-15T10:24

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции. Свой проект она посвятила экспедиции 1822-1829 годов. Ее организовал натуралист и русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Выставка междисциплинарная. Минейру исследовала артефакты, привезенные из джунглей Амазонки артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции и предметы в смешанной технике (текстиль, скульптура и другие). Художница даже научилась работать с "проявителями, которыми пользовались первые фотографы". А еще писала чернилами, идентичными по составу тем, что были в XIX веке, и изучила приемы таксидермии того времени. "Все увиденное участники экспедиции описывали на четырех языках (русском, португальском, французском и немецком) и с разных точек зрения (экономической, политической, географический), и мне, как художнику и исследователю, этот диалог науки и искусства показался очень современным и интересным", — утверждает Минейру.Выставка "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах" продлится по 15 января 2023 года.

https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, бразилия, санкт-петербург, царицыно (музей-заповедник), выставки, музеи