10:00 15.10.2022 (обновлено: 10:24 15.10.2022)
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю
В "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Свой проект она посвятила экспедиции 1822-1829 годов. Ее организовал натуралист и русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф.
Выставка междисциплинарная. Минейру исследовала артефакты, привезенные из джунглей Амазонки артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции и предметы в смешанной технике (текстиль, скульптура и другие). Художница даже научилась работать с "проявителями, которыми пользовались первые фотографы". А еще писала чернилами, идентичными по составу тем, что были в XIX веке, и изучила приемы таксидермии того времени.
"Все увиденное участники экспедиции описывали на четырех языках (русском, португальском, французском и немецком) и с разных точек зрения (экономической, политической, географический), и мне, как художнику и исследователю, этот диалог науки и искусства показался очень современным и интересным", — утверждает Минейру.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
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Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
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Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
1 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
2 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Выставка "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах" продлится по 15 января 2023 года.
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