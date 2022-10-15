Рейтинг@Mail.ru
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221015/vystavka-1824143598.html
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю - РИА Новости, 15.10.2022
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю
В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:00
2022-10-15T10:24
культура
новости культуры
москва
бразилия
санкт-петербург
царицыно (музей-заповедник)
выставки
музеи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824071338_0:167:3179:1955_1920x0_80_0_0_89bbcabb6759e005da520ec90e9dc9a0.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции. Свой проект она посвятила экспедиции 1822-1829 годов. Ее организовал натуралист и русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф. Выставка междисциплинарная. Минейру исследовала артефакты, привезенные из джунглей Амазонки артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции и предметы в смешанной технике (текстиль, скульптура и другие). Художница даже научилась работать с "проявителями, которыми пользовались первые фотографы". А еще писала чернилами, идентичными по составу тем, что были в XIX веке, и изучила приемы таксидермии того времени. "Все увиденное участники экспедиции описывали на четырех языках (русском, португальском, французском и немецком) и с разных точек зрения (экономической, политической, географический), и мне, как художнику и исследователю, этот диалог науки и искусства показался очень современным и интересным", — утверждает Минейру.Выставка "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах" продлится по 15 января 2023 года.
https://ria.ru/20221009/afisha-1822225926.html
москва
бразилия
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824071338_185:0:2852:2000_1920x0_80_0_0_8fc6a7cff8f5a80564dd201a1417b580.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, москва, бразилия, санкт-петербург, царицыно (музей-заповедник), выставки, музеи
Культура, Новости культуры, Москва, Бразилия, Санкт-Петербург, Царицыно (музей-заповедник), Выставки, Музеи
10:00 15.10.2022 (обновлено: 10:24 15.10.2022)
 
Бразильская художница посвятила выставку немецко-российскому исследователю

В "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. В Большом дворце в "Царицыно" открывается выставка бразильской художницы Алини Шавиер Минейру Алварес, сообщает пресс-служба институции.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Свой проект она посвятила экспедиции 1822-1829 годов. Ее организовал натуралист и русский консул в Рио-де-Жанейро Григорий Лангсдорф.
Выставка междисциплинарная. Минейру исследовала артефакты, привезенные из джунглей Амазонки артефакты и создала фото-, видео-, аудиоинсталляции и предметы в смешанной технике (текстиль, скульптура и другие). Художница даже научилась работать с "проявителями, которыми пользовались первые фотографы". А еще писала чернилами, идентичными по составу тем, что были в XIX веке, и изучила приемы таксидермии того времени.
"Все увиденное участники экспедиции описывали на четырех языках (русском, португальском, французском и немецком) и с разных точек зрения (экономической, политической, географический), и мне, как художнику и исследователю, этот диалог науки и искусства показался очень современным и интересным", — утверждает Минейру.
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах
1 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
Выставка Алини Шавиер Минейру Алварес Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах
2 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
1 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
2 из 2
Экспонат выставки Алини Шавиер Минейру Алварес "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах"
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Царицыно"
Выставка "Экспедиция Лангсдорфа. На ваших глазах" продлится по 15 января 2023 года.
Экспозиция современного искусства под открытым небом открылась 29 сентября в подмосковном парке Малевича - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 08:00Культура
Куда сходить бесплатно: культурный календарь этой осени
 
КультураНовости культурыМоскваБразилияСанкт-ПетербургЦарицыно (музей-заповедник)ВыставкиМузеи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала