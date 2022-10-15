16:36 15.10.2022 (обновлено: 17:19 15.10.2022)
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов
Здание Центрального банка России. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.
"В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 <…> предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа", — сказано в документе.
Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.
Президент Владимир Путин 1 марта подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России. Помимо прочего, глава государства ввел запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов. В документе уточнялось, что такой шаг вызван "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Действия Москвы направлены на защиту национальных интересов, подчеркивается в указе.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.