Рейтинг@Mail.ru
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/valyuta-1824297778.html
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты - РИА Новости, 15.10.2022
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты
Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T16:36
2022-10-15T17:19
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
москва
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_0:0:3300:1857_1920x0_80_0_0_410d17451d06b24e1bcb458e760d18f1.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.Президент Владимир Путин 1 марта подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России. Помимо прочего, глава государства ввел запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов. В документе уточнялось, что такой шаг вызван "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Действия Москвы направлены на защиту национальных интересов, подчеркивается в указе.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
https://ria.ru/20221015/sdelki-1824295746.html
россия
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790782810_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1edf1ac9065c5260f66aeedbc4df0e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, москва, украина
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Владимир Путин, Москва, Украина
16:36 15.10.2022 (обновлено: 17:19 15.10.2022)
 
Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз из России валюты свыше 10 тысяч долларов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Центрального банка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

"В целях применения указа президента Российской Федерации от 1 марта 2022 года № 81 <…> предоставить Центральному банку Российской Федерации полномочие по выдаче разрешений на вывоз из Российской Федерации наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей размер, определенный подпунктом "ж" пункта 1 этого указа", — сказано в документе.

Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.
Президент Владимир Путин 1 марта подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России. Помимо прочего, глава государства ввел запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов. В документе уточнялось, что такой шаг вызван "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Действия Москвы направлены на защиту национальных интересов, подчеркивается в указе.
Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.
В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.
Банкноты - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
16:25
Путин подписал указ о сделках с недружественными нерезидентами
 
ЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинМоскваУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала