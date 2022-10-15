https://ria.ru/20221015/valyuta-1824297778.html

Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты - РИА Новости, 15.10.2022

Путин уполномочил ЦБ давать разрешения на вывоз крупных сумм валюты

Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T16:36

2022-10-15T16:36

2022-10-15T17:19

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

москва

украина

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Банк России сможет давать разрешения на вывоз за рубеж иностранной валюты на сумму свыше десяти тысяч долларов, следует из указа президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.Отмечается, что выдача таких разрешений осуществляется в случаях и порядке, установленных советом директоров Центробанка.Президент Владимир Путин 1 марта подписал указ по обеспечению финансовой стабильности России. Помимо прочего, глава государства ввел запрет на вывоз из страны наличной валюты на сумму более десяти тысяч долларов. В документе уточнялось, что такой шаг вызван "недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций". Действия Москвы направлены на защиту национальных интересов, подчеркивается в указе.Западные страны ввели против Москвы новые санкции после начала спецоперации российской армии по демилитаризации и денацификации Украины. Так, оказались заморожены российские резервы на сумму около 300 миллиардов долларов. Также стали громче звучать призывы отказаться от российских энергоносителей. Однако нарушение логистических цепочек привело к экономическим проблемам в Европе и США, прежде всего к повышению цен на продукты и топливо.В Кремле назвали санкции экономической войной, подобных которой еще не было. Власти подчеркнули готовность к такому развитию событий и заверили, что продолжат выполнять социальные обязательства.

https://ria.ru/20221015/sdelki-1824295746.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), владимир путин, москва, украина