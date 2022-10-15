https://ria.ru/20221015/ukraina-1824318661.html
Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине - РИА Новости, 15.10.2022
Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Российской армии на Украине фактически противостоят Вооруженные силы НАТО, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T18:53
2022-10-15T18:53
2022-10-15T19:30
специальная военная операция на украине
в мире
ольга стефанишина
украина
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Российской армии на Украине фактически противостоят Вооруженные силы НАТО, заявила вице-премьер страны Ольга Стефанишина в интервью изданию Newsweek.Она отметила, что Москва становится сильнее из-за нерешительности, которую демонстрирует "демократический мир". По мнению вице-премьера, спецоперация на Украине дает России "опыт борьбы фактически с армией НАТО, которая уже была обучена в соответствии со стандартами НАТО, командными цепочками НАТО, оснащена новейшей техникой НАТО"."Поверьте мне, их службы накапливают информацию и данные", — добавила она, призвав западных политиков "не быть близорукими".Стефанишина подчеркнула, что Киев откажется от мира, если Москва "будет представлять какую-либо военную угрозу".В начале октября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что возможности каких-то договоренностей по Украине в свете отказа Киева от диалога нет, так как для переговоров нужны две стороны. Глава МИД Сергей Лавров ранее предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину все более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше.
https://ria.ru/20221014/spetsoperatsiya-1824053072.html
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в мире, ольга стефанишина, украина, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Ольга Стефанишина, Украина, Россия, НАТО
18:53 15.10.2022 (обновлено: 19:30 15.10.2022)
Киев признал вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
Вице-премьер Стефанишина признала вовлеченность НАТО в конфликт на Украине