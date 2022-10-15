https://ria.ru/20221015/trevoga-1824276214.html

В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022

В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, следует из сообщений региональных властей. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T14:38

2022-10-15T14:38

2022-10-15T15:10

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

украина

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, следует из сообщений региональных властей.Южные Одесская и Николаевская области предупредили жителей в своих официальных Telegram-каналах. Аналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.Сигналы тревоги сегодня звучали в Киеве и области, в соседней Черниговской и Сумской областях. По данным СМИ, об угрозе обстрелов также предупредили жителей Днепропетровской области.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.

https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html

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полтавская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, владимир путин, украина, николаевская область, полтавская область