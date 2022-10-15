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В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/trevoga-1824276214.html
В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 15.10.2022
В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, следует из сообщений региональных властей. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T14:38
2022-10-15T15:10
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
украина
николаевская область
полтавская область
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, следует из сообщений региональных властей.Южные Одесская и Николаевская области предупредили жителей в своих официальных Telegram-каналах. Аналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.Сигналы тревоги сегодня звучали в Киеве и области, в соседней Черниговской и Сумской областях. По данным СМИ, об угрозе обстрелов также предупредили жителей Днепропетровской области.Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
https://ria.ru/20221015/ukraina-1823981353.html
украина
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в мире, владимир путин, украина, николаевская область, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Путин, Украина, Николаевская область, Полтавская область
14:38 15.10.2022 (обновлено: 15:10 15.10.2022)
 
В южных и центральных областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти южных и центральных областей Украины сообщили о воздушной тревоге

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в южных и центральных областях Украины, следует из сообщений региональных властей.
Южные Одесская и Николаевская области предупредили жителей в своих официальных Telegram-каналах. Аналогичные сообщения распространили власти центральных Черкасской, Кировоградской и Полтавской областей.
Сигналы тревоги сегодня звучали в Киеве и области, в соседней Черниговской и Сумской областях. По данным СМИ, об угрозе обстрелов также предупредили жителей Днепропетровской области.
Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил о ракетном ударе. Как уточнили позже в "Укрэнерго", один из объектов энергетической инфраструктуры сильно поврежден.
В понедельник Владимир Путин на совещании с членами Совбеза заявил о нанесении массированного удара по украинским объектам. Подрыв автомобиля на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
На этой неделе украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины повреждено электрооборудование. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электричества.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
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"Пушечное мясо". Запад начал отворачиваться от Украины
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинУкраинаНиколаевская областьПолтавская область
 
 
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