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В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 15.10.2022
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В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека
В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 15.10.2022
В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека
Два грузовика столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T23:47
2022-10-15T23:47
происшествия
авто
республика дагестан
россия
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МАХАЧКАЛА, 15 окт — РИА Новости. Два грузовика столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, приблизительно в 18:30 на 11-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" грузовой автомобиль "МАЗ" из-за заноса полуприцепа на встречную полосу столкнулся с грузовым автомобилем "Газель".В ведомстве добавили, что информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства происшествий уточняются.
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происшествия, авто, республика дагестан, россия
Происшествия, Авто, Республика Дагестан, Россия
23:47 15.10.2022
 
В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека

При столкновении двух грузовиков в Буйнакском районе Дагестана погибли два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 15 окт — РИА Новости. Два грузовика столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД региона.
По информации ведомства, приблизительно в 18:30 на 11-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" грузовой автомобиль "МАЗ" из-за заноса полуприцепа на встречную полосу столкнулся с грузовым автомобилем "Газель".
"В результате водитель и пассажир "Газели", личности которых устанавливаются, от полученных травм скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства происшествий уточняются.
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