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В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека

В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека - РИА Новости, 15.10.2022

В Дагестане при столкновении грузовиков погибли два человека

Два грузовика столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД региона. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:47

2022-10-15T23:47

2022-10-15T23:47

происшествия

авто

республика дагестан

россия

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МАХАЧКАЛА, 15 окт — РИА Новости. Два грузовика столкнулись в Буйнакском районе Дагестана, два человека погибли, сообщает пресс-служба МВД региона.По информации ведомства, приблизительно в 18:30 на 11-м километре автодороги "Буйнакск - Унцукуль" грузовой автомобиль "МАЗ" из-за заноса полуприцепа на встречную полосу столкнулся с грузовым автомобилем "Газель".В ведомстве добавили, что информация предварительная, на месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы, обстоятельства происшествий уточняются.

https://ria.ru/20221015/dtp-1824336303.html

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происшествия, авто, республика дагестан, россия