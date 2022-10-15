https://ria.ru/20221015/spetsoperatsiya-1824347340.html

Спецоперация, 15 октября: попытка наступления ВСУ под Херсоном отбита

Спецоперация, 15 октября: попытка наступления ВСУ под Херсоном отбита - РИА Новости, 15.10.2022

Спецоперация, 15 октября: попытка наступления ВСУ под Херсоном отбита

За сутки российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в российском... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T23:16

2022-10-15T23:16

2022-10-15T23:16

специальная военная операция на украине

александр лукашенко

владимир зеленский

владимир рогов

украина

россия

сша

укрэнерго

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. За сутки российская ПВО сбила украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в российском Минобороны; попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, заявили местные власти; президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил сначала остановить боевые действия на Украине, а уже потом разбираться, кто прав и виноват.Ход операцииРоссийские системы ПВО за минувшие сутки сбили украинский штурмовик Су-25, 10 беспилотников, а также 18 снарядов РСЗО и две противорадарные ракеты, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о взрывах в контролируемом Киевом Запорожье.Бойцы разведывательного взвода группы "Вагнер" произвели разведку трех баз отдыха и прилегающей лесополосы на лисичанском направлении, что позволило военным расширить зону контроля и занять новые позиции, сообщил корреспондент РИА Новости.Российский ударный беспилотник "Ланцет" уничтожил украинский комплекс ПВО С-300 на запорожском направлении, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах РФ.На Купянском и Краснолиманском направлении за сутки уничтожено около 140 военных Украины, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, отмечают в Минобороны, в районе населенного пункта Двуречное Харьковской области сорвана переправа ротной тактической группы войск Украины через реку Оскол.Советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин рассказал РИА Новости о тенденции на ухудшение уровня профессионализма иностранцев, воюющих на стороне киевского режима.Украинские войска, в том числе при помощи самодельных ударных беспилотников, обстреливают эвакуационные группы, выводящие беженцев из Артемовска в ДНР и близлежащих населенных пунктов, рассказал журналистам один из раненных жителей города Максим.Освобожденные территорииУкраинские военные в Мариуполе занимались мародерством, используя символику ВС РФ, чтобы дестабилизировать обстановку и вызвать панику среди местного населения, рассказал РИА Новости находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко.Командиры украинских войск при отступлении на херсонском направлении бросили списки украинских военнослужащих 53-й бригады, которые проходили обучение в Германии этим летом, документы оказались в распоряжении РИА Новости благодаря сотрудникам российских силовых структур.Жители Херсона начинают жаловаться на то, что их родные, оказавшиеся в рядах украинских войск, под давлением командиров либо начинают ненавидеть своих родных, оставшихся в перешедшем в Россию регионе, либо боятся карательных мер и поэтому вынуждены оставаться в украинской армии.Украинские войска пытались начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления - дорога Дудчаны-Берислав, сообщил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов. Контрнаступление украинских войск в Херсонской области в районе Дудчан на данный момент сводится к артобстрелам,Попытка наступления украинских войск в Херсонской области на Бериславском направлении провалена, атака отбита Вооруженными силами России, сообщил позднее Стремоусов.Украинские военные постоянно обстреливают мирных жителей в селе Шипиловка в Луганской Народной Республике, людям с детьми приходится сидеть в погребе "днем и ночью", сообщила РИА Новости жительница села Татьяна Мыкита.Сотрудники Следственного комитета РФ доставили в Мариуполь более тонны гуманитарных грузов, сообщил корреспондент РИА Новости.Обстрелы российской территорииСнаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района, угрозы распространения огня нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Позднее он сообщил, что пожар на нефтебазе потушен, началась ликвидация последствий.Диверсия на Крымском мостуСтроители завершили работы по усилению пролетных строений на уцелевшей после взрыва автомобильной полосе Крымского моста, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.Позднее, ближе к вечеру, сильный ветер в районе Керченского пролива стал причиной приостановки работы Керченской паромной переправы, сообщили РИА Новости в единой дежурной диспетчерской службы Керчи.Обстановка на УкраинеОбъект энергетической инфраструктуры Киевской области получил повреждения в ходе ракетного удара утром в субботу, заявили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".Заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко призвал жителей Киева и области максимально экономить электроэнергию из-за серьезных повреждений инфраструктуры.Отключения электроэнергии в Киеве и области возможны с высокой вероятностью, предупредила компания "ДТЭК Киевские электросети".Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина признала, что Североатлантический альянс вовлечен в украинский конфликт, заявив, что российская спецоперация дает РФ опыт борьбы "фактически с армией НАТО". "Чем больше нерешительности демонстрирует демократический мир ... тем сильнее становится Российская Федерация", - отметила она в интервью изданию Newsweek.Международная ситуацияСША передадут Украине боеприпасы к HIMARS и артиллерийские снаряды в рамках нового пакета помощи на 725 миллионов долларов, сообщает Пентагон.Правительство Саудовской Аравии распорядилось дополнительно выделить на гуманитарную помощь украинцам 400 миллионов долларов, говорится в сообщении МИД Саудовской Аравии по итогам телефонного разговора между наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и Владимиром Зеленским.Американский предприниматель Илон Маск заявил, что Россия пытается "убить" систему спутникового интернета Starlink на Украине, она может перестать работать, несмотря на вложенные в ее защиту ресурсы. "Starlink - единственная система связи, которая все еще работает на фронте - все остальные мертвы. Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы... 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Он также заявил, что договориться по достижению мира на Украине можно в течение недели, при условии, что США и Великобритания пойдут на переговорыМежду США и их европейскими союзниками растет напряженность из-за возрастающего давления со стороны Вашингтона относительно необходимости увеличения экономической помощи Украине, пишет газета Washington Post со ссылкой на источники.Семья пропавшего на Украине бывшего морского пехотинца США Грейди Курпаси считает, что он жив и находится в больнице Донецка в критическом состоянии, сообщила NBC News.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20221015/ukraina-1824314238.html

https://ria.ru/20221015/melnik-1824334506.html

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

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