ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"
CNN: ЦРУ раскритиковали за недостаточное внимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"
© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
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"Генеральный инспектор ЦРУ завершил отчет, в котором подверг критике действия агентства по отношению к первым случаям... "гаванского синдрома", - говорится в сообщении телеканала. Согласно отчету, ряд сотрудников, которые жаловались на проявления синдрома, не получили требующуюся помощь. Как отмечает телеканал, ряд высших должностных лиц в ЦРУ сомневались в подлинности симптомов.
Директор разведслужбы Уильям Бернс, занявший пост в 2021 году, уволил главврача агентства, которого критиковали за скептическое отношение к проявлениям "гаванского синдрома". Десятки сотрудников ЦРУ за последний год обратились в Конгресс с жалобами на созданную Бернсом группу для расследования проявлений синдрома, которая, по их мнению, тормозит разбирательство.
Отмечается, что разведсообщество так и не предоставило доказательства, что "гаванский синдром" - дело рук другого государства. По информации источников, в этом году ряд жертв синдрома получили компенсации от ЦРУ.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
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