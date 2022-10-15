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ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома" - РИА Новости, 15.10.2022
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ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"
ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома" - РИА Новости, 15.10.2022
ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"
Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T10:39
2022-10-15T10:39
в мире
уильям бернс
сша
китай
центральное разведывательное управление (цру)
куба
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.США уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности."Генеральный инспектор ЦРУ завершил отчет, в котором подверг критике действия агентства по отношению к первым случаям... "гаванского синдрома", - говорится в сообщении телеканала. Согласно отчету, ряд сотрудников, которые жаловались на проявления синдрома, не получили требующуюся помощь. Как отмечает телеканал, ряд высших должностных лиц в ЦРУ сомневались в подлинности симптомов.Директор разведслужбы Уильям Бернс, занявший пост в 2021 году, уволил главврача агентства, которого критиковали за скептическое отношение к проявлениям "гаванского синдрома". Десятки сотрудников ЦРУ за последний год обратились в Конгресс с жалобами на созданную Бернсом группу для расследования проявлений синдрома, которая, по их мнению, тормозит разбирательство.Отмечается, что разведсообщество так и не предоставило доказательства, что "гаванский синдром" - дело рук другого государства. По информации источников, в этом году ряд жертв синдрома получили компенсации от ЦРУ.Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html
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в мире, уильям бернс, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), куба
В мире, Уильям Бернс, США, Китай, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Куба
10:39 15.10.2022
 
ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"

CNN: ЦРУ раскритиковали за недостаточное внимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"

© AP Photo / Wong Maye-EЛюди идут мимо флага США в Нью-Йорке
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Wong Maye-E
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
США уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.11.2021
25 ноября 2021, 12:24
В Кремле отвергли обвинения в адрес России по "гаванскому синдрому"
"Генеральный инспектор ЦРУ завершил отчет, в котором подверг критике действия агентства по отношению к первым случаям... "гаванского синдрома", - говорится в сообщении телеканала. Согласно отчету, ряд сотрудников, которые жаловались на проявления синдрома, не получили требующуюся помощь. Как отмечает телеканал, ряд высших должностных лиц в ЦРУ сомневались в подлинности симптомов.
Директор разведслужбы Уильям Бернс, занявший пост в 2021 году, уволил главврача агентства, которого критиковали за скептическое отношение к проявлениям "гаванского синдрома". Десятки сотрудников ЦРУ за последний год обратились в Конгресс с жалобами на созданную Бернсом группу для расследования проявлений синдрома, которая, по их мнению, тормозит разбирательство.
Отмечается, что разведсообщество так и не предоставило доказательства, что "гаванский синдром" - дело рук другого государства. По информации источников, в этом году ряд жертв синдрома получили компенсации от ЦРУ.
Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.
Флаг США на здании посольства США в Женеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2022
20 января, 08:21
ЦРУ не считает "гаванский синдром" глобальной кампанией
 
В миреУильям БернсСШАКитайЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Куба
 
 
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