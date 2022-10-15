https://ria.ru/20221015/sindrom-1824245713.html

ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"

ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома" - РИА Новости, 15.10.2022

ЦРУ раскритиковали за невнимание к пострадавшим от "гаванского синдрома"

Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T10:39

2022-10-15T10:39

2022-10-15T10:39

в мире

уильям бернс

сша

китай

центральное разведывательное управление (цру)

куба

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Генеральный инспектор ЦРУ в засекреченном отчете подверг критике агентство за недостаточное внимание к первым пострадавшим от "гаванского синдрома", сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.США уже пять лет бьются над загадкой "аномальных инцидентов со здоровьем", которые были впервые зафиксированы у дипломатов на Кубе и повторялись потом в других точках планеты, но пока ни на кого не возложили за них ответственности."Генеральный инспектор ЦРУ завершил отчет, в котором подверг критике действия агентства по отношению к первым случаям... "гаванского синдрома", - говорится в сообщении телеканала. Согласно отчету, ряд сотрудников, которые жаловались на проявления синдрома, не получили требующуюся помощь. Как отмечает телеканал, ряд высших должностных лиц в ЦРУ сомневались в подлинности симптомов.Директор разведслужбы Уильям Бернс, занявший пост в 2021 году, уволил главврача агентства, которого критиковали за скептическое отношение к проявлениям "гаванского синдрома". Десятки сотрудников ЦРУ за последний год обратились в Конгресс с жалобами на созданную Бернсом группу для расследования проявлений синдрома, которая, по их мнению, тормозит разбирательство.Отмечается, что разведсообщество так и не предоставило доказательства, что "гаванский синдром" - дело рук другого государства. По информации источников, в этом году ряд жертв синдрома получили компенсации от ЦРУ.Проявления "гаванского синдрома" - головокружение, тошнота, головные боли и проблемы со слухом – впервые наблюдались у американских дипломатов на Кубе в 2016 и 2017 годах, а также в Китае в 2018 году. Позднее СМИ сообщали о похожих случаях среди дипломатов, сотрудников разведки и других госслужащих США в Вене, странах Африки, Таджикистане и России. По данным главы ЦРУ, от "гаванского синдрома" в общей сложности пострадали несколько сотен человек.

https://ria.ru/20211125/sindrom-1760681658.html

https://ria.ru/20220120/tsru-1768664218.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, уильям бернс, сша, китай, центральное разведывательное управление (цру), куба