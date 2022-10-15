https://ria.ru/20221015/shakhta-1824282895.html

Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41

Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41 - РИА Новости, 15.10.2022

Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41

Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T15:20

2022-10-15T15:20

2022-10-15T17:05

в мире

сулейман сойлу

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее глава МВД Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших."С сожалением сообщаю, что число погибших составляет 41 человек на данный момент", — сказал Эрдоган в заявлении для СМИ с места события.Он уточнил, что расследование уже началось и всех виновных привлекут к ответственности.Инцидент произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Как сообщал телеканал A Haber, на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек в результате происшествия оказались заблокированы в шахте.

https://ria.ru/20221015/turtsiya-1824279300.html

турция

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сулейман сойлу, турция, реджеп тайип эрдоган