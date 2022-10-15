https://ria.ru/20221015/shakhta-1824282895.html
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41 - РИА Новости, 15.10.2022
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:20
2022-10-15T15:20
2022-10-15T17:05
в мире
сулейман сойлу
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее глава МВД Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших."С сожалением сообщаю, что число погибших составляет 41 человек на данный момент", — сказал Эрдоган в заявлении для СМИ с места события.Он уточнил, что расследование уже началось и всех виновных привлекут к ответственности.Инцидент произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Как сообщал телеканал A Haber, на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек в результате происшествия оказались заблокированы в шахте.
https://ria.ru/20221015/turtsiya-1824279300.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сулейман сойлу, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
15:20 15.10.2022 (обновлено: 17:05 15.10.2022)
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
Президент Турции Эрдоган сообщил о 41 погибшем при взрыве на шахте
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава МВД Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших.
"С сожалением сообщаю, что число погибших составляет 41 человек на данный момент", — сказал Эрдоган в заявлении для СМИ с места события.
Он уточнил, что расследование уже началось и всех виновных привлекут к ответственности.
Инцидент произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Как сообщал телеканал A Haber, на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек в результате происшествия оказались заблокированы в шахте.