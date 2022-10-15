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Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41 - РИА Новости, 15.10.2022
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Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41 - РИА Новости, 15.10.2022
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41
Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T15:20
2022-10-15T17:05
в мире
сулейман сойлу
турция
реджеп тайип эрдоган
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АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Ранее глава МВД Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших."С сожалением сообщаю, что число погибших составляет 41 человек на данный момент", — сказал Эрдоган в заявлении для СМИ с места события.Он уточнил, что расследование уже началось и всех виновных привлекут к ответственности.Инцидент произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Как сообщал телеканал A Haber, на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек в результате происшествия оказались заблокированы в шахте.
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в мире, сулейман сойлу, турция, реджеп тайип эрдоган
В мире, Сулейман Сойлу, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган
15:20 15.10.2022 (обновлено: 17:05 15.10.2022)
 
Число погибших после взрыва на шахте в Турции достигло 41

Президент Турции Эрдоган сообщил о 41 погибшем при взрыве на шахте

© AP Photo / Khalil HamraРодственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 окт — РИА Новости. Число жертв взрыва на шахте на севере Турции увеличилось до 41, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Ранее глава МВД Сулейман Сойлу сообщал о 40 погибших.
"С сожалением сообщаю, что число погибших составляет 41 человек на данный момент", — сказал Эрдоган в заявлении для СМИ с места события.
Он уточнил, что расследование уже началось и всех виновных привлекут к ответственности.
Инцидент произошел в пятницу вечером в шахте в провинции Бартын на севере Турции. Как сообщал телеканал A Haber, на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 человек, некоторых из них удалось эвакуировать. По данным губернатора Бартына Нуртадж Арслан, 49 человек в результате происшествия оказались заблокированы в шахте.
Обстановка возле шахты в Турции, на которой произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
15:00
Эрдоган прибыл на место взрыва на шахте в Турции
 
В миреСулейман СойлуТурцияРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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