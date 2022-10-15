https://ria.ru/20221015/shakhta-1824250363.html
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 15.10.2022
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте
Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:17
2022-10-15T11:17
2022-10-15T11:32
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли, сообщается на сайте Кремля.Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
https://ria.ru/20220924/shakhta-1819141970.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
11:17 15.10.2022 (обновлено: 11:32 15.10.2022)
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте, где погибли люди
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли, сообщается
на сайте Кремля.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.