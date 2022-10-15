https://ria.ru/20221015/shakhta-1824250363.html

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 15.10.2022

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте

Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T11:17

2022-10-15T11:17

2022-10-15T11:32

в мире

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_202a608d3b47c2764490b70bf857cb39.jpg

МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли, сообщается на сайте Кремля.Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.

https://ria.ru/20220924/shakhta-1819141970.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган