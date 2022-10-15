Рейтинг@Mail.ru
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/shakhta-1824250363.html
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте - РИА Новости, 15.10.2022
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте
Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T11:17
2022-10-15T11:32
в мире
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246960_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_202a608d3b47c2764490b70bf857cb39.jpg
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли, сообщается на сайте Кремля.Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28."Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
https://ria.ru/20220924/shakhta-1819141970.html
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0f/1824246960_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f7f735f6bd0543769182a4f88f87158.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
В мире, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
11:17 15.10.2022 (обновлено: 11:32 15.10.2022)
 
Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте

Путин выразил Эрдогану соболезнования из-за аварии на угольной шахте, где погибли люди

© AP Photo / Khalil HamraРодственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / Khalil Hamra
Родственники пропавших без вести шахтеров собираются перед шахтой TTK Amasra Muessese Mudurlugu, где накануне произошел взрыв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил президенту Турции Тайипу Эрдогану глубокие соболезнования в связи с аварией на угольной шахте, в результате которой десятки человек погибли, сообщается на сайте Кремля.
Взрыв произошел в шахте на севере Турции. По последним данным, число погибших при взрыве достигло 28.
"Уважаемый господин президент, примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями аварии на угольной шахте в провинции Бартын. Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших горняков, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в сообщении.
Телеканал A Haber со ссылкой на местные власти ранее информировал, что на месте взрыва на глубине 300 метров под землей находились 115 рабочих, некоторые из них эвакуированы.
Каски - РИА Новости, 1920, 24.09.2022
24 сентября, 12:31
В Мурманской области произошел обвал на шахте, один человек погиб
 
В миреТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала