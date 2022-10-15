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В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП - РИА Новости, 15.10.2022
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В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП
В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП - РИА Новости, 15.10.2022
В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП
Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T09:04
2022-10-15T09:04
экономика
белоруссия
киргизия
таджикистан
промсвязьбанк
центральный банк рф (цб рф)
мтс
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных организациях. Отдельные банки озвучили конкретные планы по сроку запуска этого сервиса, остальные высказываются более осторожно и говорят, что пока тестируют такие переводы.Банк России в пятницу заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП. Ранее ЦБ сообщал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию."Промсвязьбанк является одним из участников пилотного проекта по трансграничным переводам в СБП. Мы уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей", - прокомментировали в кредитной организации.В Альфа-банке также отметили потенциал сервиса, особенно если с его помощью можно будет совершать платежи в одной валюте и получать в другой."МТС Банк" планирует запуск международных переводов через СБП в банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. "Планируем начать в четвертом квартале текущего года. На начальном этапе будут введены переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана", - сообщил Кирилл Пальчун из "МТС Банка".Провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей по номеру телефона уже успел стать "Тинькофф-банк". В дальнейшем банк планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС, а также в страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.ВТБ и Росбанк до конца года планируют провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей. В будущем планирует присоединиться к сервису трансграничных переводов через СБП и банк "Русский Стандарт".Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.
https://ria.ru/20221014/sbp-1823945756.html
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экономика, белоруссия, киргизия, таджикистан, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), мтс
Экономика, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан, Промсвязьбанк, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), МТС
09:04 15.10.2022
 
В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП

Крупные банки планируют запустить международные переводы через СБП

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкБанкомат
Банкомат - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных организациях. Отдельные банки озвучили конкретные планы по сроку запуска этого сервиса, остальные высказываются более осторожно и говорят, что пока тестируют такие переводы.
Банк России в пятницу заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП. Ранее ЦБ сообщал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию.
"Промсвязьбанк является одним из участников пилотного проекта по трансграничным переводам в СБП. Мы уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей", - прокомментировали в кредитной организации.
В Альфа-банке также отметили потенциал сервиса, особенно если с его помощью можно будет совершать платежи в одной валюте и получать в другой.
"МТС Банк" планирует запуск международных переводов через СБП в банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. "Планируем начать в четвертом квартале текущего года. На начальном этапе будут введены переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана", - сообщил Кирилл Пальчун из "МТС Банка".
Логотип Системы быстрых платежей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 11:23
Крупные банки обязали обеспечить переводы по СБП с октября 2023 года
Провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей по номеру телефона уже успел стать "Тинькофф-банк". В дальнейшем банк планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС, а также в страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.
ВТБ и Росбанк до конца года планируют провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей. В будущем планирует присоединиться к сервису трансграничных переводов через СБП и банк "Русский Стандарт".
Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.
Люди у банкоматов в офисе Сбербанка - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
Вчера, 08:00
Под подушкой — надежнее. Как россияне загоняют банки в кризис
 
ЭкономикаБелоруссияКиргизияТаджикистанПромсвязьбанкЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МТС
 
 
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