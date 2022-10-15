https://ria.ru/20221015/sbp-1824238100.html

В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП

В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП - РИА Новости, 15.10.2022

В крупных банках рассказали о международных переводах через СБП

Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T09:04

2022-10-15T09:04

2022-10-15T09:04

экономика

белоруссия

киргизия

таджикистан

промсвязьбанк

центральный банк рф (цб рф)

мтс

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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Международные переводы через Систему быстрых платежей будут пользоваться большим спросом у клиентов, рассчитывают в опрошенных РИА Новости кредитных организациях. Отдельные банки озвучили конкретные планы по сроку запуска этого сервиса, остальные высказываются более осторожно и говорят, что пока тестируют такие переводы.Банк России в пятницу заявил, что хочет упростить взаимодействие российских банков с иностранными партнерами при трансграничных переводах через СБП. Ранее ЦБ сообщал, что через Систему быстрых платежей деньги можно будет отправлять в Белоруссию."Промсвязьбанк является одним из участников пилотного проекта по трансграничным переводам в СБП. Мы уверены, что сервис получит широкое распространение среди пользователей", - прокомментировали в кредитной организации.В Альфа-банке также отметили потенциал сервиса, особенно если с его помощью можно будет совершать платежи в одной валюте и получать в другой."МТС Банк" планирует запуск международных переводов через СБП в банки Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и Армении. "Планируем начать в четвертом квартале текущего года. На начальном этапе будут введены переводы через СБП в один из крупнейших банков Узбекистана", - сообщил Кирилл Пальчун из "МТС Банка".Провайдером трансграничных переводов для Системы быстрых платежей по номеру телефона уже успел стать "Тинькофф-банк". В дальнейшем банк планирует предоставить российским банкам доступ к переводам через СБП в другие страны ЕАЭС, а также в страны ближнего зарубежья. Переводы из зарубежных банков в Россию планируется запустить до конца 2022 года.ВТБ и Росбанк до конца года планируют провести тестовые международные переводы через Систему быстрых платежей. В будущем планирует присоединиться к сервису трансграничных переводов через СБП и банк "Русский Стандарт".Система быстрых платежей - сервис, с помощью которого можно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона круглосуточно и в любой день. Комиссии за такие переводы низки или отсутствуют вовсе.

https://ria.ru/20221014/sbp-1823945756.html

https://ria.ru/20221014/banki-1823377308.html

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киргизия

таджикистан

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, белоруссия, киргизия, таджикистан, промсвязьбанк, центральный банк рф (цб рф), мтс