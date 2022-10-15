https://ria.ru/20221015/rakety-1824322841.html

Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS

Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS - РИА Новости, 15.10.2022

Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что Киеву еще "очень далеко" до положительного ответа по поставкам американских... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T19:19

2022-10-15T19:19

2022-10-15T22:57

ольга стефанишина

украина

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сша

вооружения

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что Киеву еще "очень далеко" до положительного ответа по поставкам американских ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок Киеву таких ракет чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией.На вопрос, близка ли Украина к заключению договоренности о поставках истребителей и ракет ATACMS, Стефанишина ответила, что до положительного ответа "очень далеко", но Киев добился "значительного прогресса".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221012/vooruzheniya-1823507559.html

https://ria.ru/20221014/arsenal-1824035400.html

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ольга стефанишина, украина, нато, россия, сша, вооружения, в мире