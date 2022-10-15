Рейтинг@Mail.ru
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS - РИА Новости, 15.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221015/rakety-1824322841.html
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS - РИА Новости, 15.10.2022
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS
Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что Киеву еще "очень далеко" до положительного ответа по поставкам американских... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T19:19
2022-10-15T22:57
ольга стефанишина
украина
нато
россия
сша
вооружения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:837:1501:1681_1920x0_80_0_0_f3f8bbae9933bb55df9dfd0e0ee4a23a.jpg
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что Киеву еще "очень далеко" до положительного ответа по поставкам американских ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок Киеву таких ракет чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией.На вопрос, близка ли Украина к заключению договоренности о поставках истребителей и ракет ATACMS, Стефанишина ответила, что до положительного ответа "очень далеко", но Киев добился "значительного прогресса".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221012/vooruzheniya-1823507559.html
https://ria.ru/20221014/arsenal-1824035400.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153196/09/1531960928_0:696:1501:1821_1920x0_80_0_0_01c07b479555980c18b9f2dfe32b7b5c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ольга стефанишина, украина, нато, россия, сша, вооружения, в мире
Ольга Стефанишина, Украина, НАТО, Россия, США, Вооружения, В мире
19:19 15.10.2022 (обновлено: 22:57 15.10.2022)
 
Украинский вице-премьер ответила на вопрос об отказе США поставлять ATACMS

Украинский вице-премьер Стефанишина: Киеву еще "очень далеко" до получения ракет ATACMS

CC0 / U.S. Army / Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
CC0 / U.S. Army /
Американский оперативно-тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью изданию Newsweek, что Киеву еще "очень далеко" до положительного ответа по поставкам американских ракет ATACMS с дальностью применения около 300 километров.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости заявлял, что начало поставок Киеву таких ракет чревато прямым втягиванием США в военный конфликт с Россией.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 12.10.2022
12 октября, 19:09Специальная военная операция на Украине
США хотят отслеживать современные вооружения, которые передаются Украине
На вопрос, близка ли Украина к заключению договоренности о поставках истребителей и ракет ATACMS, Стефанишина ответила, что до положительного ответа "очень далеко", но Киев добился "значительного прогресса".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве России заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Пуск ракет с корабля ВМФ России по арсеналу с западным оружием во Львовской области - РИА Новости, 1920, 14.10.2022
14 октября, 14:14
Российские силы поразили арсенал с западным оружием во Львовской области
 
Ольга СтефанишинаУкраинаНАТОРоссияСШАВооруженияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала