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В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители

В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители - РИА Новости, 15.10.2022

В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители

Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:45

2022-10-15T20:45

2022-10-15T20:45

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лейпциг

германия

альтернатива для германии (партия)

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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте участвовали свыше тысячи человек, сообщает агентство dpa.Большинство вышедших на улицы являются сторонниками партии "Левые", но протестовать против роста цен и энергополитики немецкого правительства вышли также избиратели оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).Согласно первым подсчетам, на улицы Лейпцига вышли более тысячи человек, уточняет dpa.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства и санкций против России. Люди вывешивали плакаты, осуждающие энергетическую политику правительства и призывающие открыть "Северного потока-2". 2022-10-15T20:45 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лейпциг, германия, альтернатива для германии (партия), видео