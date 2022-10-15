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В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители - РИА Новости, 15.10.2022
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В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители
В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители - РИА Новости, 15.10.2022
В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители
Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:45
2022-10-15T20:45
в мире
лейпциг
германия
альтернатива для германии (партия)
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте участвовали свыше тысячи человек, сообщает агентство dpa.Большинство вышедших на улицы являются сторонниками партии "Левые", но протестовать против роста цен и энергополитики немецкого правительства вышли также избиратели оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).Согласно первым подсчетам, на улицы Лейпцига вышли более тысячи человек, уточняет dpa.
лейпциг
германия
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Автопробег в Германии в знак протеста против роста цен
Сотни грузовиков и легковых автомобилей проехали по улицам Нойбранденбурга, протестуя против энергетической политики правительства и санкций против России. Люди вывешивали плакаты, осуждающие энергетическую политику правительства и призывающие открыть "Северного потока-2".
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в мире, лейпциг, германия, альтернатива для германии (партия), видео
В мире, Лейпциг, Германия, Альтернатива для Германии (партия)
В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители
БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте участвовали свыше тысячи человек, сообщает агентство dpa.
2022-10-15T20:45
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20:45 15.10.2022
 
В Лейпциге прошел митинг против роста цен на продукты и энергоносители

dpa: свыше тысячи протестующих против роста цен вышли на улицы немецкого Лейпцига

© AP Photo / dpaСотрудники немецкой полиции в Лейпциге, Германия
Сотрудники немецкой полиции в Лейпциге, Германия - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© AP Photo / dpa
Сотрудники немецкой полиции в Лейпциге, Германия. Архивное фото
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БЕРЛИН, 15 окт - РИА Новости. Демонстрация против роста цен на продукты и энергоносители состоялась в субботу в крупнейшем городе немецкой федеральной земли Саксония Лейпциге, в протесте участвовали свыше тысячи человек, сообщает агентство dpa.
Большинство вышедших на улицы являются сторонниками партии "Левые", но протестовать против роста цен и энергополитики немецкого правительства вышли также избиратели оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ).
Согласно первым подсчетам, на улицы Лейпцига вышли более тысячи человек, уточняет dpa.
 
В миреЛейпцигГерманияАльтернатива для Германии (партия)
 
 
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