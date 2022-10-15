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В Кривом Роге уменьшили уличное освещение на 60 процентов

В Кривом Роге уменьшили уличное освещение на 60 процентов - РИА Новости, 15.10.2022

В Кривом Роге уменьшили уличное освещение на 60 процентов

Глава военной администрации Кривого Рога в Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе уменьшили освещение на улице на 60% и по иным РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T00:00

2022-10-15T00:00

2022-10-15T00:00

специальная военная операция на украине

в мире

александр вилкул

кривой рог

днепропетровская область

украина

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МОСКВА, 14 окт - РИА Новости. Глава военной администрации Кривого Рога в Днепропетровской области Украины Александр Вилкул сообщил, что в городе уменьшили освещение на улице на 60% и по иным направлениям, чтобы избежать аварийных ситуаций.Он акцентировал внимание на "ответственности, которая лежит на каждом из предприятий и жителей города". Он отметил, что необходимо уменьшать потребление электроэнергии и не использовать мощные электроприборы, особенно в пиковые периоды: с 8:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221010/vzryv-1822908805.html

кривой рог

днепропетровская область

украина

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в мире, александр вилкул, кривой рог, днепропетровская область, украина