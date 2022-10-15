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Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 15.10.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Украинские войска более чем за два часа выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке,... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T20:59

2022-10-15T20:59

2022-10-15T20:59

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

украина

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:40 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 17:40 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 18:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк