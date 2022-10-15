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Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/obstrel-1824331640.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку
Украинские войска более чем за два часа выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке,... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T20:59
2022-10-15T20:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:40 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 17:40 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 18:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
донецк
донецкая народная республика
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в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, СЦКК
20:59 15.10.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Новобахмутовку

Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Новобахмутовку из артиллерии и минометов

© РИА Новости / Риа Новости Крым / Перейти в медиабанкФрагменты от разорвавшихся снарядов
Фрагменты от разорвавшихся снарядов - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Риа Новости Крым
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Фрагменты от разорвавшихся снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 15 окт - РИА Новости. Украинские войска более чем за два часа выпустили шесть снарядов калибром 155 миллиметров по Донецку и восемь мин калибром 120 миллиметров по Новобахмутовке, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16:40 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено 8 мин калибром 120 мм; 17:40 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм; 18:55 - н.п. Нетайлово - г. Донецк (Куйбышевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении.
Два снаряда попали в школу: последствия обстрела Донецка
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
1 из 8

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
2 из 8

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

Окно дома в центре Донецка, пострадавшего в результате ночного обстрела
3 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

© РИА Новости
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К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
4 из 8

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

© РИА Новости
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Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

Помещение общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
5 из 8

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
6 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

Дом в центре Донецка, пострадавший в результате ночного обстрела
7 из 8

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Информация о разрушениях уточняется.

Здание общеобразовательной школы №7, пострадавшее в результате обстрела, в Калининском районе Донецка
8 из 8

Информация о разрушениях уточняется.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 8

Под огнем накануне оказались все районы города, даже Калининский — один из тыловых, удаленный от линии боевого соприкосновения.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 8

Два снаряда прилетели в школу № 7: один оставил серьезные разрушения в классе, другой пробил перекрытия четырех этажей, но не разорвался.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных частей города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 8

К счастью, при обстреле школы никто не пострадал — в воскресенье в здании никого не было, кроме того, дети давно учатся дистанционно.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 8

Последствия обстрела школы №7 в Калининском районе Донецка.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 8

Взрывы и залпы доносились из разных районов города.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 8

От обстрелов пострадали также объекты в Куйбышевском, Кировском и Киевском районах, в том числе частный сектор в поселке Азотный.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 8

Информация о разрушениях уточняется.

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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