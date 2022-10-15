https://ria.ru/20221015/obschezhitie-1823975323.html

"Нас хотят выжить". Против чего протестуют жители Липецкой области

"Нас хотят выжить". Против чего протестуют жители Липецкой области - РИА Новости, 15.10.2022

"Нас хотят выжить". Против чего протестуют жители Липецкой области

Десятки человек из общежития в городе Грязи Липецкой области оказались на улице. Местные чиновники решили освободить здание, хотя ранее уверяли, что никого не... РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:00

2022-10-15T08:01

общество

жилье

липецкая область

следственный комитет россии (ск рф)

липецк

грязинский район

грязи

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МОСКВА, 15 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Десятки человек из общежития в городе Грязи Липецкой области оказались на улице. Местные чиновники решили освободить здание, хотя ранее уверяли, что никого не выселят. Большинство — пенсионеры. РИА Новости разбиралось в ситуации."Надо немножко потерпеть"В пятиэтажном общежитии технического колледжа на Юбилейной улице остались всего две пенсионерки. Еще десять месяцев назад там было около сорока человек — дети, пенсионеры, бывшие детдомовцы, люди, перебравшиеся в Россию в 1990-е из Средней Азии.По словам директора учебного заведения Ирины Савишиной, здание перешло им еще в 2015-м в процессе реорганизации и "никакого отношения к образовательному процессу не имеет". С проживающими тут заключали временный договор на 11 месяцев. Те платили только коммуналку.Зимой 2021-го власти, не вдаваясь в подробности, объявили: пора освободить общежитие. Люди забили тревогу — обращались в разные федеральные инстанции, в том числе в редакцию РИА Новости.Тогда чиновники заверили: "На улицу никто никого выкидывать не собирается". Однако слово не сдержали — спустя пару месяцев выселили людей через суд.Она выросла в детдоме. По закону ей полагалось отдельное жилье. В 1990-х выделили комнату в общежитии, пообещав, что это временно, "надо немножко потерпеть"."Не хочет быть обузой""Одной детдомовской все же помогли, — продолжает Родионова. — Шефство над ней взяла Татьяна Шушарина, тоже из общежития. Обивала пороги администрации, и в итоге дали субсидию — теперь у девушки свое жилье".Шушарина же купила барак на взятые в долг деньги. Сейчас занимается ремонтом и пока остается в общежитии. "Это дом 1870 года. Все разваливается, пытаюсь навести порядок к зиме. На свою пенсию. Мне за 60, а надо вернуть полмиллиона, как — не знаю, — вздыхает Татьяна. — Кредит официально мне не оформляли, поскольку прописки не было. Просто выкинули на улицу — сами разбирайтесь как хотите".По словам женщины, ей и другим пенсионеркам предложили переехать в дом престарелых. Но они отказались."Выселили даже 68-летнюю Ирину Турсуновну, инвалида, вместе с дочками. Те сами на птичьих правах, а ее и пристроить некуда. Пока живут в однушке внука, который по программе "Земский учитель" получил субсидию и взял ипотеку. Парень молодой, через пару лет вернется, ему свою семью устраивать, — объясняет Родионова. — Ирина не хочет быть обузой".Затяжной конфликтКонфликт тянется давно: общежитие пытаются расселить с 2013 года. После резонанса в местных СМИ все стихло. Затем ситуация обострилась в 2016-м. "Тогда отбивались жестко, организовали пикет у администрации. В Липецке на нас не реагировали — отправились в Москву. Целую сумку документов привезли", — вспоминает Марина Родионова.Зимой Ирина Савишина, директор колледжа, уверяла РИА Новости, что после выселения людей дом не будут эксплуатировать — он аварийный. В этот раз заявила обратное. Жить можно, но нужен ремонт."Состояние нехорошее. В том числе из-за того, что жильцы за этим не следили", — утверждает она.Объектом заведует Управление образования и науки Липецкой области. По словам Савишиной, здание планируют передать в Управление имущественных и земельных отношений. Какие виды на недвижимость — не уточнила. В любом случае запустить процесс пока не получится, поскольку есть жильцы.Среди них Любовь Цицилина, которая подала на апелляцию. Суд встал на ее сторону. За ней закрепили одну комнату. "Было две. Забрали ту, где кухня. Есть еще общего пользования, но там все разваливается, — уточняет она. — Крыша течет. Недавно обнаружила, что в доме срезают батареи. Мне прямо сказали, что отапливать не будут. Как здесь в холодное время — непонятно".Савишина, в свою очередь, пообещала "небольшой косметический ремонт"."Нужен компромисс"Построенное в 1970-х здание, уверяют жильцы, ни разу не ремонтировали. Люди сами облагородили комнаты, подвели воду. К примеру, Татьяна Шушарина оборудовала у себя ванную."В доме теперь можно помыться только там", — говорит Цицилина.В 1990-х она работала швеей на заводе. Жила в бараке, который сгорел. Дали место в общежитии.Соседка предложила съехать в другое общежитие колледжа — к студентам, но всего на пять лет. "Я отказалась, поскольку рискую в таком случае потерять место в очереди на жилье", — объясняет женщина.Поселенцы попросили помочь общественного деятеля из Липецка Дмитрия Красичкова.В администрации Грязей РИА Новости сообщили, что социальный фонд для временного размещения есть. Правда, на город, где больше сорока тысяч, — всего три комнаты в коммуналке. Которые заняты.На вопрос, как быть тем, кому совсем некуда идти, ответили, что "все решается в индивидуальном порядке".Красичков же опубликовал в соцетях ролик о ситуации. После этого в СК по Липецкой области начали доследственную проверку по статье о халатности. Местные надеются, что это поможет — нуждающихся много.

липецкая область

липецк

грязинский район

грязи

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Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, жилье, липецкая область, следственный комитет россии (ск рф), липецк, грязинский район, грязи