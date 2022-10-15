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Украинские СМИ сообщили об обстреле Никополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221015/nikopol-1824343408.html
Украинские СМИ сообщили об обстреле Никополя в Днепропетровской области
Украинские СМИ сообщили об обстреле Никополя в Днепропетровской области - РИА Новости, 15.10.2022
Украинские СМИ сообщили об обстреле Никополя в Днепропетровской области
Украинский телеканал 5.ua сообщает, что город Никополь в Днепропетровской области под обстрелом, при этом официальных заявлений на уровне властей города и... РИА Новости, 15.10.2022
2022-10-15T22:46
2022-10-15T22:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
днепропетровская область
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинский телеканал 5.ua сообщает, что город Никополь в Днепропетровской области под обстрелом, при этом официальных заявлений на уровне властей города и области не поступало.В свою очередь издание "Зеркало недели" также сообщило, что "местные паблики сообщают о взрывах в Никополе".В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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в мире, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область
22:46 15.10.2022
 
Украинские СМИ сообщили об обстреле Никополя в Днепропетровской области

Телеканал 5.ua сообщил об обстреле города Никополь в Днепропетровской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 15.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Последствия обстрела. Архивное фото
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МОСКВА, 15 окт - РИА Новости. Украинский телеканал 5.ua сообщает, что город Никополь в Днепропетровской области под обстрелом, при этом официальных заявлений на уровне властей города и области не поступало.
"Сообщают об обстреле Никополя. Украинцы, будьте осторожны!", - передает телеканал 5.ua в Telegram-канале.
В свою очередь издание "Зеркало недели" также сообщило, что "местные паблики сообщают о взрывах в Никополе".
В понедельник и вторник украинские СМИ сообщали о взрывах и повреждениях объектов критической инфраструктуры, в том числе энергетических. В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии.
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
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