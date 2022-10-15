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Хозяин компании, фигурирующей в деле о Крымском мосту, уехал из Армении

Хозяин компании, фигурирующей в деле о Крымском мосту, уехал из Армении - РИА Новости, 15.10.2022

Хозяин компании, фигурирующей в деле о Крымском мосту, уехал из Армении

Владелец компании "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующей в сообщении о теракте на Крымском мосту, Гурген Шлепчян уехал из Армении, сообщил РИА Новости его родственник. РИА Новости, 15.10.2022

2022-10-15T12:53

2022-10-15T12:53

2022-10-15T14:41

армения

крымский мост

россия

в мире

чп на крымском мосту

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АЛАВЕРДИ (Армения), 15 окт - РИА Новости. Владелец компании "ГУ АР ДЖИ ГРУП", фигурирующей в сообщении о теракте на Крымском мосту, Гурген Шлепчян уехал из Армении, сообщил РИА Новости его родственник.Корреспондент РИА Новости приехал в Алаверди, чтобы посетить офис фирмы "ГУ АР ДЖИ ГРУП", находящийся в жилом доме. Дверь "офиса" оказалась закрытой."Он (Шлепчян - ред.) очень серьезный предприниматель и часто бывает в разъездах. Сейчас он не здесь. Не знаю, когда он приезжает и уезжает", - сказал родственник.Он сообщил, что в первые дни даже не слышал об этой истории. "Уверен, что Шлепчян не может быть замешан в каких-то противозаконных действиях", - отметил собеседник агентства.ФСБ России в среду сообщила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура. К переправке груза были привлечены граждане Украины, Грузии и Армении. Задержаны пять граждан России, трое граждан Украины и Армении, участвовавшие в подготовке преступления.По данным ФСБ, взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тысячи тонн и в начале августа отправлено из порта Одессы в болгарский Русе по контракту между ООО "Транслогистик УА" (Киев) и Baltex Capital S.A. (Русе). По данным ФСБ, с 29 сентября по 3 октября в Ереване в терминале "Трансальянс" груз был растаможен по правилам ЕАЭС и произведена подмена документов, после чего его отправителем уже являлось ООО "ГУ АР ДЖИ ГРУП" (Армения, город Алаверди), а получателем ООО "Лидер" (город Москва). На зарегистрированном в Грузии грузовом автомобиле DAF 4 октября груз пересек российско-грузинскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" и 6 октября был доставлен и разгружен на оптовой базе Армавира.Утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его судоходной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека. Представитель экстренных служб позднее сообщил РИА Новости, что, по уточненной информации, при теракте на Крымском мосту погибли четыре человека.

https://radiosputnik.ria.ru/20221014/putin-1824094220.html

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Закрытое помещение офиса компании "ГУ АР ДЖИ ГРУП" в Армении Владелец компании «ГУ АР ДЖИ ГРУП», фигурирующей в деле о теракте на Крымском мосту, уехал из Армении. Дверь «офиса», который расположен прямо в жилом доме, закрыта. Помещение сейчас сдается туристам. 2022-10-15T12:53 true PT0M17S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

армения, крымский мост, россия, в мире, чп на крымском мосту